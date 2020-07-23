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Илон Маск рассказал о новом заводе Tesla

На новом заводе Tesla будет производиться электрический пикап Cybertruck

сегодня, 12:51
Автор:

Павел Зинченко
Илон Маск рассказал о новом заводе Tesla

Tesla перебирается Техас, чтобы построить свой крупнейший автосборочный завод. Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск во время объявления результатов второго квартала по производству электромобилей. Маск сказал, что уже ведутся работы по созданию участка площадью 2100 акров. Об этом сообщает издание CBS News.

По данным Associated Press, фабрика будет находиться в округе Трэвис, недалеко от Остина, и на ней будет работать не менее 5000 человек с минимальной заработной платой 15 долларов в час. Tesla сообщает, что инвестирует 1,1 миллиарда долларов. Маск описал новую гигафабрику как "экологический рай" на реке Колорадо, который будет включать набережную, велосипедную и пешеходную тропы. По его словам, завод будет открыт для посетителей.

Компания будет использовать завод для создания своего нового пикапа Cybertruck, а также маленького внедорожника Model Y. Маск заявил, что Tesla будет производить много автомобилей в "долгосрочной перспективе". На cайте автопроизводителя сообщается, что производство Cybertruck начнется в конце 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla больше не получит субсидий от американских властей.


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