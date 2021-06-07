Фотография, на которой изображена ярко-желтая змея, показалась пользователям Сети не такой уж и однозначной. Так, при первом взгляде на фото, можно подумать, что на нем запечатлена гроздь спелых бананов, пишет издание OBOZREVATEL.

Змея или бананы: оптическая иллюзия на фото озадачила сеть - фото из открытых источников

Отмечается, что оптическую иллюзию разместили пользователи развлекательного портала Reddit 33Fanste33, подписав снимок: "Запрещенный банан".

Фотография сразу же вызвала множество эмоций и комментариев среди пользователей: "Опасный банан", "Нет, спасибо!", "Милый банан", – пишут под публикацией.





Напомним, что накануне Интернет-пользователь под ником MK24ever опубликовал на Reddit снимок девушки, которая будто бы исчезает. Это фото озадачило и заставило поломать голову сотню пользователей. На снимке девочка в розовом топе держит игрушку в руках. Сначала не понятно, где ее ноги. Визуально создается ощущение, что ноги и туловище девочки ниже талии будто бы находятся под землей. За короткое время фото собрало более 69 000 лайков и более одной тысячи комментариев, в которых люди просто умоляли объяснить, в чем фишка.

Также интернет-издание "Комментарии" ранее сообщало, что компания Google удивила пользователей своим новым приложением, которое может обнаруживать кожные заболевания по камере. Кроме того, приложение может определять состояние кожи, волос или ногтей с фото. Чтобы выполнить вышеуказанные задачи, программа использует искусственный интеллект. Пока приложение недоступно для населения. Однако к концу 2021 программу планируют запустить в тестовом режиме.













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