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YouTube запустит "метавселенную" уже к концу этого года

Также YouTube обещает разрешить авторам видео зарабатывать, используя блокчейн и NFT

сегодня, 18:23
Автор:

Людмила Слободенюк
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На платформе YouTube уже в этом году будет действовать "метавселенная". В первую очередь это касается видеоигр, которые станут более "живыми". Об этом сообщило руководство компании, передает издание "Медуза".

YouTube запустит "метавселенную" уже к концу этого года

YouTube метавселенная. Фото из открытых источников

"Это только начало, но нам не терпится увидеть, как мы сможем превратить эти виртуальные миры в реальность для зрителей", – сказал глава отдела контроля производства Youtube Нил Мохан.

Также в YouTube анонсирован ряд других изменений на платформе: общие прямые трансляции, которые смогут вести сразу несколько пользователей, возможность фильтровать и сортировать комментарии, привязываясь к определенному моменту на видео, пользователи смогут перематывать видео во время трансляции на телевизоре с помощью своего смартфона, приобретение спонсорства на канале для других зрителей в течение трансляции.

Для "ютуберов" платформа добавит новые возможности для заработка, используя технологии блокчейна и NFT.

Также среди планов YouTube на 2022 год запустить площадку для торговли с возможностью продавать товары на платформе. Эту функцию уже тестируют с ноября прошлого года.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что YouTube удалил и заблокировал ряд каналов из Донецкой и Луганской областей .

Также "Комментарии" сообщали, что показатели YouTube стремительно растут: платформа планирует опередить Netflix в 2022 году . В последнее время YouTube настолько вырос, что 2022 год может стать годом, когда он заменит Netflix как самый большой стриминговый сервис.

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Источник: https://meduza.io/news/2022/02/10/youtube-budet-razvivat-metavselennuyu-a-takzhe-pozvolit-avtoram-video-zarabatyvat-na-nft
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