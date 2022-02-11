YouTube запустит "метавселенную" уже к концу этого года

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Людмила Слободенюк
На платформе YouTube уже в этом году будет действовать "метавселенная". В первую очередь это касается видеоигр, которые станут более "живыми". Об этом сообщило руководство компании, передает издание "Медуза".
YouTube метавселенная. Фото из открытых источников
Также в YouTube анонсирован ряд других изменений на платформе: общие прямые трансляции, которые смогут вести сразу несколько пользователей, возможность фильтровать и сортировать комментарии, привязываясь к определенному моменту на видео, пользователи смогут перематывать видео во время трансляции на телевизоре с помощью своего смартфона, приобретение спонсорства на канале для других зрителей в течение трансляции.
Для "ютуберов" платформа добавит новые возможности для заработка, используя технологии блокчейна и NFT.
Также среди планов YouTube на 2022 год запустить площадку для торговли с возможностью продавать товары на платформе. Эту функцию уже тестируют с ноября прошлого года.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что YouTube удалил и заблокировал ряд каналов из Донецкой и Луганской областей .
Также "Комментарии" сообщали, что показатели YouTube стремительно растут: платформа планирует опередить Netflix в 2022 году . В последнее время YouTube настолько вырос, что 2022 год может стать годом, когда он заменит Netflix как самый большой стриминговый сервис.
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