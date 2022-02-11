YouTube запустит "метавселенную" уже к концу этого года

На платформе YouTube уже в этом году будет действовать "метавселенная". В первую очередь это касается видеоигр, которые станут более "живыми". Об этом сообщило руководство компании, передает издание "Медуза".

YouTube метавселенная. Фото из открытых источников

"Это только начало, но нам не терпится увидеть, как мы сможем превратить эти виртуальные миры в реальность для зрителей", – сказал глава отдела контроля производства Youtube Нил Мохан.

Также в YouTube анонсирован ряд других изменений на платформе: общие прямые трансляции, которые смогут вести сразу несколько пользователей, возможность фильтровать и сортировать комментарии, привязываясь к определенному моменту на видео, пользователи смогут перематывать видео во время трансляции на телевизоре с помощью своего смартфона, приобретение спонсорства на канале для других зрителей в течение трансляции.

Для "ютуберов" платформа добавит новые возможности для заработка, используя технологии блокчейна и NFT.

Также среди планов YouTube на 2022 год запустить площадку для торговли с возможностью продавать товары на платформе. Эту функцию уже тестируют с ноября прошлого года.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что YouTube удалил и заблокировал ряд каналов из Донецкой и Луганской областей .

Также "Комментарии" сообщали, что показатели YouTube стремительно растут: платформа планирует опередить Netflix в 2022 году . В последнее время YouTube настолько вырос, что 2022 год может стать годом, когда он заменит Netflix как самый большой стриминговый сервис.

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