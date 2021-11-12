YouTube скрыл счетчик дизлайков под видео

Видеохостинг YouTube сделал счетчик "пальцев вниз" доступным только авторам видео. Пользователи все еще имеют возможность поставить роликам дизлайк.

Youtube (фото из открытых источников)

“Мы делаем конфиденциальными подсчеты оценок “Не нравится” на YouTube, но кнопка “Не нравится” не исчезает. Это изменение начнет постепенно внедряться сегодня”, — объявила компания 10 ноября.

Создатели роликов все равно смогут найти информацию о количестве дизлайков в YouTube Studio, где видны и остальные показатели. А пользователи все еще могут влиять на свои рекомендации из-за установки "пальцев вниз". Как сообщалось, YouTube начал тестировать такую ​​возможность раньше этого года. Говорят, что эксперимент показал, что это способствует уменьшению агрессивного поведения.

“В рамках этого эксперимента зрители все еще могли видеть и использовать кнопку “Не нравится”. Но поскольку количество не было видимо для них, мы обнаружили, что они реже нацеливаются на кнопку "Не нравится" в видео, чтобы увеличить их количество. Короче говоря, данные нашего эксперимента показали уменьшение агрессивного поведения", – говорится в сообщении.

В то же время в YouTube отмечают, что готовы к тому, что многие не согласятся с решением удалить счетчик дизлайков, но все равно по их мнению, такой шаг верен.



"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где создатели имеют возможность добиться успеха и чувствовать себя в безопасности для самовыражения. Это лишь один из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы и дальше защищать авторов от преследования. Наша работа еще не выполнена, и мы продолжим инвестировать в это”, — акцентировали в компании.

Напомним, как стало известно, благодаря новой возможности пользователи приложения YouTube для устройств под управлением операционных систем iOS и Android смогут досмотреть открытое ими видео в веб-версии. Видео, которое было приостановлено на мобильном устройстве будет отображаться в правом нижнем углу браузерной версии. Там появится специальный мини-плеер. В ролике будет установлено время за секунду до того места, где пользователь сделал паузу. Продолжить просмотр можно не разворачивая видео на весь экран.







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