YouTube скрыл счетчик дизлайков под видео

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Ольга Чародий
Видеохостинг YouTube сделал счетчик "пальцев вниз" доступным только авторам видео. Пользователи все еще имеют возможность поставить роликам дизлайк.
Youtube (фото из открытых источников)
Создатели роликов все равно смогут найти информацию о количестве дизлайков в YouTube Studio, где видны и остальные показатели. А пользователи все еще могут влиять на свои рекомендации из-за установки "пальцев вниз". Как сообщалось, YouTube начал тестировать такую возможность раньше этого года. Говорят, что эксперимент показал, что это способствует уменьшению агрессивного поведения.
В то же время в YouTube отмечают, что готовы к тому, что многие не согласятся с решением удалить счетчик дизлайков, но все равно по их мнению, такой шаг верен.
Напомним, как стало известно, благодаря новой возможности пользователи приложения YouTube для устройств под управлением операционных систем iOS и Android смогут досмотреть открытое ими видео в веб-версии. Видео, которое было приостановлено на мобильном устройстве будет отображаться в правом нижнем углу браузерной версии. Там появится специальный мини-плеер. В ролике будет установлено время за секунду до того места, где пользователь сделал паузу. Продолжить просмотр можно не разворачивая видео на весь экран.
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