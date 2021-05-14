Youtube против Tik-tok: сколько денег видеохостинг приготовил для авторов коротких видео

Популярный видеохостинг Youtube вскоре начнет платить авторам коротких видео. Так, компания начинает создание собственного фонда для материального поощрения для пользователей, которые будут создавать создавать несколькосекундные видео по типу тех, которые записывают в социальной сети Tik-tok. Таким образом, дочерняя компания Google хочет переманить часть пользователей из популярной социальной сети. Для этих целей и был создан "Youtube Shorts", а теперь и их новый денежный фонд.

YouTube Shorts - фото: из открытых источников

Компания объявила, что на данный момент, их фонд материальных поощрений будет составлять сто миллионов долларов. Он начнёт свою работу в ближайшее время, а деньги будут выплачивать авторам в течении года. Как заявляет руководство видеохостинга, это станет лишь первым шагом в постройке долгосрочной системы по монетизации таких видео.

Известно, что на плату за свои видео, может будет рассчитывать абсолютно каждый пользователь. Достаточно лишь, соблюдать правила площадки и создавать интересный и популярный у зрителей контент.

Для справки: Недавно американская компания Youtube объявила о запуске в США, а потом и в Индии новой функции для своего видеохостинга под названием YouTube Shorts. Там авторы смогут делится своими видео длительностью до 60 секунд, а при желании ролик может состоять из нескольких фрагментов видео.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Youtube заблокировал телеканалы NewsOne, Zik и 112 Украина, а также о том, что в YouTube рассказали, что смотрели украинцы от начала пандемии коронавируса.

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