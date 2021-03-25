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В YouTube рассказали, что смотрели украинцы от начала пандемии коронавируса

С марта 2020 года каждый украинец в среднем ежедневно просматривал более 55 минут контента на YouTube

сегодня, 09:19
Автор:

Елизавета Черных

Со времен начала пандемии коронавируса в стране, в течении последнего года количество украинских каналов на YouTube с более чем 100 тысячами подписчиков выросло на 35%, а каналов с более чем миллионом фолловеров — на 45%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в официальном блоге видеохостинга, передает hromadske.

В YouTube рассказали, что смотрели украинцы от начала пандемии коронавируса

В YouTube рассказали, что смотрели украинцы от начала пандемии коронавируса - фото из открытых источников

К примеру, в декабре прошлого года образовательные видеоролики (в частности, физика, математика, химия), украинцы смотрели вдвое активнее, чем в 2019 году. Также сообщается о росте заинтересованности среди украинцев в локальном туристическом контенте — видео о походах и рафтинге просматривали на 80% больше. По данным источника, на 50% в прошлом году возросла просмотры контента, связанного с рыбоводством.

С декабря 2020 года свыше одного миллиарда пользователей YouTube по всему миру  просматривали каналы авторов из Украины. 

Напомним, что американская компания Google введет налог для авторов контента на платформе YouTube. Нововведение начнет действовать уже с июня этого года. Налог будет исчисляться с того дохода, который получили авторы от просмотра видео.

Ранее "Комментарии" сообщали, что YouTube ограничил доступ к видео, которые содержат российский гимн, также хостинг заблокировал возможность размещать материалы, где исполняют гимн. Он ставит на них отметку "сомнительный контент". Роскомнадзор направил в Google жалобу с требованием снять эти ограничения. В заявлении говорится, что гимн является одним из государственных символов России, и нормы авторского права на него не распространяются. Также российский регулятор призвал влогеров, которые ведут каналы на YouTube, быть осмотрительными и использовать в качестве альтернативы отечественные ресурсы.



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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/v-youtube-rasskazali-chto-smotreli-ukraincy-ot-nachala-pandemii-koronavirusa
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