YouTube заблокировал гимн России, посчитав "сомнительным контентом"

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Оленка Клочко
YouTube ограничил доступ к видео, которые содержат российский гимн, также хостинг заблокировал возможность размещать материалы, где исполняют гимн. Он ставит на них отметку "сомнительный контент", сообщает УНИАН со ссылкой на заявление Роскомнадзора.
YouTube заблокировал гимн России. Фото: из открытых источником
Согласно информации в YouTube, права на российский гимн принадлежат BMI — Broadcast Music, Inc.
В российском сегменте Telegram эти новости вызвали волну недовольства и претензий к YouTube, там утверждают, что приватизация российских композиций длится уже где-то полгода, так, например, права на русские песни "День победы" и "Священная война" принадлежат американскому лейблу The Orchard Music.
Российские юристы советуют руководству государства обратиться с иском в американские суды и оспорить право собственности компании BMI — Broadcast Music, Inc. на российский гимн.
Ранее "Комментарии" сообщали, что YouTube заблокировал аккаунт Дубинского и объяснил, почему не собирается снимать блокировку с аккаунта Дональда Трампа .
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