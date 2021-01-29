YouTube заблокировал гимн России, посчитав "сомнительным контентом"

YouTube ограничил доступ к видео, которые содержат российский гимн, также хостинг заблокировал возможность размещать материалы, где исполняют гимн. Он ставит на них отметку "сомнительный контент", сообщает УНИАН со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

YouTube заблокировал гимн России. Фото: из открытых источником

Согласно информации в YouTube, права на российский гимн принадлежат BMI — Broadcast Music, Inc.

"Вы знали, что не можете петь гимн России на YouTube, поскольку правами на него владеет некие BMI — Broadcast Music, Inc. Эти ребята обладают правами на гимн", — написал в Telegram блогер Юрий Хованский.

Роскомнадзор направил в Google жалобу с требованием снять эти ограничения. В заявлении говорится, что гимн является одним из государственных символов России, и нормы авторского права на него не распространяются. Также российский регулятор призвал влогеров, которые ведут каналы на YouTube, быть осмотрительными и рассмотреть в качестве альтернативы отечественные ресурсы.

"Блокировка платформой YouTube гимна России является неприкрытым и недопустимым хамством относительно всех граждан нашей страны", — говорится в заявлении.

В российском сегменте Telegram эти новости вызвали волну недовольства и претензий к YouTube, там утверждают, что приватизация российских композиций длится уже где-то полгода, так, например, права на русские песни "День победы" и "Священная война" принадлежат американскому лейблу The Orchard Music.

Российские юристы советуют руководству государства обратиться с иском в американские суды и оспорить право собственности компании BMI — Broadcast Music, Inc. на российский гимн.

Ранее "Комментарии" сообщали, что YouTube заблокировал аккаунт Дубинского и объяснил, почему не собирается снимать блокировку с аккаунта Дональда Трампа .



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!