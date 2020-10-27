YouTube представил новые функции для своего мобильного приложения

YouTube добавил новые функции в свое мобильное приложение, чтобы упростить просмотр и управление видео с помощью новых возможностей, элементов управления воспроизведением и глав видео. Об этом сообщает издание The Hindu.

YouTube получил новые функции

Самым заметным обновлением является новый жест, который дает возможность пользователям входить и выходить из полноэкранного режима, просто проводя пальцем вверх, чтобы войти, и вниз, чтобы выйти, без необходимости нажимать кнопку или вращать телефон. Эти жесты будут активны при смахивании по самому окну воспроизведения.

Платформа видеостриминга добавила несколько новых кнопок на видеоплеере. Новый параметр, который появляется прямо в меню наложения, позволяет пользователям включать или отключать субтитры, а также переключатель для включения или выключения автоматического воспроизведения видео. Функция глав видео также получила обновление с новым списком, который отображает все главы видео с миниатюрами предварительного просмотра.

YouTube предлагает действия, которые побуждают пользователей поворачивать телефоны или воспроизводить видео в VR, чтобы улучшить качество просмотра. Наконец, он представил напоминания перед сном — инструмент, который устанавливает напоминания в определенное время, чтобы прекратить просмотр видео и пойти спать.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple Watch сможет похвастаться поддержкой YouTube Music.

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