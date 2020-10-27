kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.10.2020

BTC/USD

13402.06

ETH/USD

403.76

LTC/USD

57.56

НБУ 27.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT интернет YouTube представил новые функции для своего мобильного приложения
commentss НОВОСТИ Все новости

YouTube представил новые функции для своего мобильного приложения

Видео на мобильной версии YouTube получат новые элементы управления

сегодня, 15:58
Автор:

Павел Зинченко

YouTube добавил новые функции в свое мобильное приложение, чтобы упростить просмотр и управление видео с помощью новых возможностей, элементов управления воспроизведением и глав видео. Об этом сообщает издание The Hindu.

YouTube представил новые функции для своего мобильного приложения

YouTube получил новые функции

Самым заметным обновлением является новый жест, который дает возможность пользователям входить и выходить из полноэкранного режима, просто проводя пальцем вверх, чтобы войти, и вниз, чтобы выйти, без необходимости нажимать кнопку или вращать телефон. Эти жесты будут активны при смахивании по самому окну воспроизведения.

Платформа видеостриминга добавила несколько новых кнопок на видеоплеере. Новый параметр, который появляется прямо в меню наложения, позволяет пользователям включать или отключать субтитры, а также переключатель для включения или выключения автоматического воспроизведения видео. Функция глав видео также получила обновление с новым списком, который отображает все главы видео с миниатюрами предварительного просмотра.

YouTube предлагает действия, которые побуждают пользователей поворачивать телефоны или воспроизводить видео в VR, чтобы улучшить качество просмотра. Наконец, он представил напоминания перед сном — инструмент, который устанавливает напоминания в определенное время, чтобы прекратить просмотр видео и пойти спать.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple Watch сможет похвастаться поддержкой YouTube Music.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ