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YouTube хочет показывать больше рекламы перед началом просмотра видео

Видеосервис будет показывать пять реклам перед видео.

сегодня, 23:29
Автор:

Slava Kot
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Google тестирует обновления, которые могут сильно взволновать миллионы пользователей бесплатной версии YouTube. По неофициальным данным, вскоре перед видеоматериалами может появиться еще больше рекламы, которую не смогут перемотать.

YouTube хочет показывать больше рекламы перед началом просмотра видео

YouTube хочет показывать больше рекламы. Фото из открытых источников

Реклама является одним из основных источников дохода как для создателей YouTube, так и для владельцев Google. Не исключено, что скоро их размах значительно увеличится, что наверняка вызовет недовольство многих пользователей платформы.

По неофициальной информации, Google уже находится на продвинутой стадии тестирования нового формата платной рекламы – люди, не пользующиеся платной версией Premium, должны будут просмотреть до пяти показов рекламы перед тем, как начнется видео. Более того, YouTube преследует цель запретить пропускать рекламу, забрав соответствующую опцию.

Новые настройки рекламы должны охватить выбранных пользователей, а полное введение новых правил ожидается ввести до конца этого года. Возможно, как свидетельствует заявление представителей YouTube в Twitter, что показ пяти рекламных объявлений подряд будет касаться только коротких, несколько секунд рекламных материалов. Однако мы все в скором времени узнаем, какие нововведения вводит известная видеоплатформа.

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Источник: https://twitter.com/BadGyalVeeVee/status/1567604465892528130?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1567604465892528130%7Ctwgr%5E616cf46d6643d7bf4c9d8e8828c26613f67edbf8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FDxujlz0Q4%2F
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