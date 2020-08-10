YouTube больше не будет присылать уведомления о новых видео на электронку

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Татьяна Веремеева
Видеосервис YouTube с 13 августа 2020 года отключит уведомления о новых
видео, прямых эфирах и премьерах, которые сейчас приходят на электронную почту.
Об этом пишет vc.
Так, в компании сообщают, что письма с уведомлениями открывают меньше 0,1%
тех, кому они приходят. В то же время из-за рассылки электронные ящики часто
переполняются. Пресс-служба YouTube отмечает, что после отмены рассылки
пользователям должно быть проще обращать больше внимания на важные письма.
Уведомления пользователи будут получать и дальше в том случае, если в
приложении YouTube и браузере Chrome они будут включены. Компания сообщает, что
теперь будет отправлять пользователям только важные письма.
Ранее "Комментарии" писали, что YouTube Kids до 31 августа выпустит
более 100 детских фильмов и шоу в рамках проекта платформы "После школы". В
своем заявлении Дон Андерсон, глава семейного и учебного партнерства YouTube,
пояснил, что компания хочет помочь родителям, которые вынуждены совмещать
работу на дому и воспитание детей из-за карантина, вызванного пандемией
коронавируса.
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