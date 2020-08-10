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YouTube больше не будет присылать уведомления о новых видео на электронку

В YouTube рассказали, что во время эксперимента с отключением рассылки, пользователи не стали смотреть меньше видео

10 августа 2020, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева
YouTube больше не будет присылать уведомления о новых видео на электронку

Видеосервис YouTube с 13 августа 2020 года отключит уведомления о новых видео, прямых эфирах и премьерах, которые сейчас приходят на электронную почту. Об этом пишет vc.

Так, в компании сообщают, что письма с уведомлениями открывают меньше 0,1% тех, кому они приходят. В то же время из-за рассылки электронные ящики часто переполняются. Пресс-служба YouTube отмечает, что после отмены рассылки пользователям должно быть проще обращать больше внимания на важные письма.

Уведомления пользователи будут получать и дальше в том случае, если в приложении YouTube и браузере Chrome они будут включены. Компания сообщает, что теперь будет отправлять пользователям только важные письма.

Ранее "Комментарии" писали, что YouTube Kids до 31 августа выпустит более 100 детских фильмов и шоу в рамках проекта платформы "После школы". В своем заявлении Дон Андерсон, глава семейного и учебного партнерства YouTube, пояснил, что компания хочет помочь родителям, которые вынуждены совмещать работу на дому и воспитание детей из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.


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