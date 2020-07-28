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YouTube бесплатно покажет более ста детских фильмов

В бесплатный контент YouTube Kids войдут как развлекательные, так и образовательные программы

сегодня, 13:23
Автор:

Павел Зинченко
YouTube бесплатно покажет более ста детских фильмов

YouTube Kids до 31 августа выпустит более 100 детских фильмов и шоу в рамках проекта платформы "После школы". В своем заявлении Дон Андерсон, глава семейного и учебного партнерства YouTube, пояснил, что компания хочет помочь родителям, которые вынуждены совмещать работу на дому и воспитание детей из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает информационное издание Процес.

"Мы хотим помочь вам с библиотекой высококачественных полнометражных фильмов и специальных предложений, которые обогатят и развлекут ваших детей, и которыми вы сможете наслаждаться вместе с ними", — написал Андерсон.

Список программ и фильмов для детей будет включать: Tayo the Little Bus, Baby Shark and Pinkfong, Wiggles, Маша и Медведь, Oggy & The Coracaches и Paddington. Также в контент войдут специальные образовательные программы, такие как "Мировые новости Элмо" на "Улице Сезам". Программы будут пополняться каждый понедельник в категории "Шоу" YouTube в течение следующих пяти недель.

Как сообщало издание "Комментарии", сооснователь Apple подал в суд на YouTube


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