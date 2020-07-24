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Сооснователь Apple подал в суд на YouTube

Стив Возняк обвиняет YouTube в неспособности противостоять хакерам

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Сооснователь Apple подал в суд на YouTube

Сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube за то, что видеохостинг якобы позволил мошенникам использовать его изображения и видео для обмана людей. Мошенничество, похожее на то, что ранее произошло в Twitter, вводило в заблуждение людей, чтобы они жертвовали криптовалюту, ложно обещая, что взамен получат в два раза больше. Возняк обвинил YouTube в неспособности справиться с этой проблемой. Об этом сообщает  BBC.

В ответ компания Google, которая владеет YouTube, заявила, что она воспринимает кибер-угрозы серьезно и всегда быстро принимает меры относительно мошенничества.

В судебном иске Возняка утверждается, что на YouTube продолжается "обширная" афера с кражей криптовалюты на десятки миллионов долларов. Помимо сооснователя Apple, юридическая фирма Cotchett, Pitre and McCarthy также представляет 17 других лиц из разных стран, пострадавших от мошенничества.

В своем заявлении Возняк сказал: "Если бы YouTube действовал быстро, чтобы остановить это в разумных пределах, нас бы здесь не было. YouTube, как и Google, похоже, полагается на алгоритмы и не прилагает особых усилий, требующих быстрого использования специального программного обеспечения в этих случаях преступной деятельности".

В аналогичном деле, возбужденном криптовалютной компанией Ripple Labs, команда юристов YouTube успешно утверждала, что платформа не несет ответственности за любой контент, включая мошеннический, предоставленный третьими лицами.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple представила iPhone для хакеров


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