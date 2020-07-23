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Компания Apple представила iPhone для хакеров

Новый iPhone поможет специалистам искать недостатки в безопасности мобильной операционной системы

сегодня, 13:25
Автор:

Павел Зинченко
Компания Apple представила iPhone для хакеров

Apple разрешила экспертам по кибер-безопасности исследовать iPhone на предмет уязвимостей. Компания представит модифицированные iPhone, специально разработанные для того, чтобы позволить "белым" хакерам искать недостатки в мобильной операционной системе устройства. Об этом сообщает The Motley Fool.

Компания анонсировала Apple Device Research Device Program, разработанную "для того, чтобы помочь повысить безопасность для всех пользователей iOS", одновременно привлекая больше специалистов по безопасности к исследованию iPhone. Программа предоставит специально модифицированный iPhone - устройство исследования безопасности, которое даст надежным хакерам и исследователям безопасности беспрецедентный доступ к внутренней работе устройства.

Исследователи уже давно утверждают, что отсутствие прозрачности в отношении внутренней работы iPhone значительно усложнило задачу экспертов по устранению недостатков после их обнаружения.

На прошлогодней конференции по безопасности Black Hat Иван Крстич, глава подразделения безопасности и проектирования Apple, объявил, что компания предоставит отдельным исследователям безопасности специальную версию iPhone для поиска уязвимостей. Apple уже давно использует специально модифицированные айфоны для внутреннего использования, но впервые компания предоставит их независимым экспертам по безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple выиграла суд против Европейского союза.


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