Вводятся новые правила для фотографий в Facebook - заявление Meta

В скором времени пользователи обнаружат определенные изменения, загружая новые фотографии в соцсеть Facebook или просматривая старые изображения, сообщает агентство Interfax-Украина.

Функцию распознавания лиц в Facebook скоро отключат - фото из сети

Джером Пезенти, глава отдела искусственного интеллекта Фейсбук, сообщил, что в скором времени функция распознавания лиц будет отключена. Аналогичные изменения произойдут в других продуктах компании, утверждает специалист в своем официальном блоге на Meta.

Причиной решения является озабоченность пользователей широким применением данной технологии в обществе. С одной стороны, она в некоторых случаях полезна, с другой — существуют опасения относительно ее неправомерного использования. Между тем законодатели разных стран только еще разрабатывают правила, по которым технологию можно будет применять. Пока четких правил использования распознавания лиц не существует.

До сих пор соцсеть Facebook имела свои требования по этому вопросу. Пользователь, по желанию, активизировал настройки распознавания по фотографиям. Когда нововведение заработает, эти настройки уже не будут действовать. Кроме того компания обязуется удалить шаблон, согласно которому работал алгоритм.

Изменения коснутся также автоматического генерирования альтернативного текста (ААТ). Технология была полезна для слепых людей и слабовидящих. Отныне в этом описании не будут указаны имена людей, изображенных на фотографиях.

Функция распознавания лиц обычно использовалась для того, чтобы находить в сети контент со своим изображением. Человек мог просмотреть его, попросить удалить, если желает. Согласно его активностям затем предлагался более актуальный контент в новостной ленте. Также функция была полезна в случае, если были попытки выдать себя за кого-то другого или неправомерно присвоить чей-то внешний вид.

Напомним, что недавно компания Facebook объявила, что будет иметь новое название Meta, а имя соцсети при этом не изменится. Больше узнать об этом можно по ссылке.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!