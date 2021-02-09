Восемь советов, как не стать жертвой мошенников в интернете

9 февраля во всем мире отмечаются День безопасного интернета. По случаю этого праздника представители Киберполиции Украины решили поделиться с пользователями Сети простыми правилами защиты от интернет-мошенников на официальной странице представительства в Facebook.

Интернет-мошенники вовсю охотятся на личные данные людей. Фото из открытых источников

Специалисты дали всего восемь действенных советов.

1. Пароли. Многим людям трудно запоминать множественные пароли, тем более когда они разного уровня сложности. Тем не менее, киберполицейские отмечают необходимость создания надежных паролей (с маленькими и заглавными буквами, цифрами и спецсимволами). Также не надо придумывать один-единственный пароль для всех ресурсов.

2. Сомнительные ссылки. На электронную почту или в "личку" соцсетей часто приходят спам-сообщения различной тематики. В большинстве случаев они сопровождаются ссылками на другие сайты. Если не уверены в их безопасности, то игнорируйте указанную в письмах информацию, какой бы привлекательной она ни казалась.

3. Номер телефона. Если у вас есть номер мобильного, который "привязан" к банковским картам, лучше не использовать его для регистрации в любых соцсетях.

4. Защита документов. Ни один из существующих мессенджеров не гарантирует полной безопасности и конфиденциальности. Именно поэтому фото документов или другую важную информацию лучше не пересылать в личных сообщениях. Если же вы этим пользуетесь, удаляйте письма сразу, как только нужный адресат загрузит нужные файлы.

5. Выбор интернета. Бесплатный Wi-Fi — фишка многих современных заведений типа кафе, ресторанов, торговых центров и тому подобное. Впрочем, если есть возможность пользоваться мобильным интернетом, выбирайте именно его.

6. Антивирус. "Святая святых" всех пользователей интернета — не забываем про антивирусные программы, которые защитят ваш гаджет от подозрительных файлов.

7. Загрузка программ. Не используйте подозрительные и непроверенные сайты для получения необходимых вам программ или приложений. Часто в такие файлы "вшиты" вирусы, которые могут повредить операционную систему компьютера или помочь мошенникам украсть ваши личные данные.

8. Подтверждение входа. Страшные для многих слова "двухфакторная аутентификация", то есть подтверждение входа не только паролем, но и по телефону — важная преграда для мошенников. Если есть возможность включить такую функцию на сайте или в соцсети, которыми пользуетесь, обязательно сделайте это.

Команда "Комментариев" желает всем читателям свободного и безопасного интернет-пользования.

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