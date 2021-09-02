В Twitter добавили новую функцию для сохранения спокойствия пользователей

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Лилия Боровая
Twitter, фото из открытых источников
Американская социальная сеть ведения и обмена микроблогами Twitter начала тестировать так называемый "безопасный режим", исключающий распространение "hate speach". Об этом сообщается в блоге Twitter.
Пользование безопасным режимом позволит на семь дней отключать всяческое взаимодействие с потенциальными "хейтерами".
Сейчас эта функция доступна не всем пользователям Twitter, а только некоторым из тех, кто пользуется англоязычной версии приложения.
Решение о введении в соцсети своеобразного фильтра негатива стало результатом взаимодействия персонала Twitter и ведущих специалистов по вопросам прав человека, психологов, киберспециалистов и не только.
В компании не исключают возможности наличия багов при работе "безопасного режима" в первое время, однако уверяют, что будут вести постоянный мониторинг и непрерывное улучшение системы.
Кроме того, пользователю всегда будет доступен список аккаунтов, которые находятся под блокировкой, а также обеспечена возможность выводить их из-под запрета в любое время.
Ранее "Комментарии" сообщали, что украинец Богдан Кулич получил от Twitter 3,5 тыс. долларов за обнаружение технической ошибки в работе соцсети. Мужчина не поленился провести эксперимент, по результатам которого оказалось, что в процессе автоматической обрезки фото Twitter "предпочитает" оставлять на фотографиях светлокожих молодых людей худого телосложения.
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