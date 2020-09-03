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В TikTok появился новый опасный челлендж: общественность бьет тревогу

Один подросток погиб, а трое госпитализированы в результате опасного флешмоба на TikTok

сегодня, 17:57
Автор:

Павел Зинченко

Медицинское сообщество призывает родителей предпринять все необходимые шаги, чтобы защитить своих детей от нового флешмоба, охватившего приложение TikTok - Benadryl Challenge. Об этом сообщает Kiro 7.

В игре участвуют пользователи TikTok, в основном подростки, которые поощряют друг друга принимать столько безрецептурных лекарств от аллергии, сколько необходимо для галлюцинаций. На сегодняшний день этот челлендж привел к смерти 15-летнего подростка из Оклахомы на прошлой неделе и госпитализации по меньшей мере трех подростков из Техаса.

В TikTok появился новый опасный челлендж: общественность бьет тревогу

Бенадрил - это торговая марка антигистаминного препарата дифенгидрамина, производимого Johnson & Johnson. Компания была вынуждена обратится к TikTok, чтобы обсудить совместные действия по противодействию опасному флешмобу.

"Суть в том, что участие в таком вызове по своей природе опасно и может быть фатальным. В свете этих и других проблем социальных сетей, жизненно важно, чтобы родители отслеживали активность своих детей в социальных сетях", - сказал Fox News доктор Роберт Глаттер, врач скорой помощи в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Врачи также предупреждают, что подобные действия могут привести к коме. Кроме того, они уверяют, что даже в случае появления галлюцинаций, приятных ощущений не будет. Поэтому даже если речь идет о жедании поймать "кайф", в этом эксперименте вообще нет никакого смысла.

Как сообщало издание "Комментарии", TikTok подал в суд на администрацию Трампа.


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