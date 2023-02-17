В Минцифре рассказали об успехах в присоединении сел к интернету

Команда Минцифры перевыполнила план и предупредила нерациональное использование 216,7 млн. гривен на старте проекта. Об этом сообщил в соцсети Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на результат анализа интернет-субвенции Счетной палаты.

Фото: https://www.gettyimages.com/





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"Нашей целью было подключить к интернету три тысячи сел и шесть тысяч больниц, школ, детских садов и т.д. На это выделили 500 млн гривен. Но команде Минцифры удалось оптимизировать процесс, поэтому уложились в 316 млн гривен. При этом подключив к интернету 3273 села и 7,5 тысячи соцзаведений", — написал он.





Таким образом, это существенная экономия для госбюджета, подчеркнул министр. По словам Федорова, все сэкономленные средства общины использовали на территориальную оборону и подключение других сел к Интернету.





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