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В 2021 году TikTok стал популярнее Google

Еще в прошлом году TikTok занимал только седьмую строчку рейтинга самых популярных сайтов в мире

23 декабря 2021, 15:55
Автор:

Людмила Слободенюк
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В 2021 году рейтинг самых популярных сайтов, ресурсов и социальных сетей в мире неожиданно возглавил TikTok, который еще в прошлом году не подавал таких надежд. Данный рейтинг был обнародован в компании Cloudflare, сообщает The Wall Street Journal.

В 2021 году TikTok стал популярнее Google

TikTok. Фото из открытых источников

Для сравнения, в прошлом году на первом месте был Google, а TikTok только на седьмом.

Чтобы составить свой рейтинг, Cloudflare использовал данные о глобальных моделях интернет-трафика, включая использование приложений или когда человек посещал сайт в веб-браузере.

Популярная сеть коротких вирусных видео в 2021 году обогнала таких акул бизнеса, как Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и мессенджер WhatsApp. А Instagram вообще не попал в десятку рейтинга.

Такой успех, по мнению экспертов, стал возможным благодаря секретному алгоритму, который так подбирает видео, что пользователи залипают в сети на долго.

"Как и другие сайты социальных сетей, TikTok имеет свою темную сторону. Алгоритмы программы для обмена видео могут побуждать несовершеннолетних к просмотру видео о сексе, наркотиках и расстройствах пищевого поведения", — пишет издание.

По словам аналитиков, прирост пользователей в TikTokе в 2020 году составил 59,8%, а в 2021 – 40,8%, что дало ему возможность возглавить в борьбе лидирующие позиции. В настоящее время по подсчетам специалистов, 60% аудитории TikTok — это люди в возрасте от 18 до 35 лет. В Украине этим сайтом пользуются более 5 миллионов украинцев.

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Источник: https://www.wsj.com/articles/tiktok-was-the-internets-most-visited-site-in-2021-even-beating-google-11640204147
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