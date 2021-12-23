В 2021 году TikTok стал популярнее Google

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Людмила Слободенюк
В 2021 году рейтинг самых популярных сайтов, ресурсов и социальных сетей в мире неожиданно возглавил TikTok, который еще в прошлом году не подавал таких надежд. Данный рейтинг был обнародован в компании Cloudflare, сообщает The Wall Street Journal.
TikTok. Фото из открытых источников
Для сравнения, в прошлом году на первом месте был Google, а TikTok только на седьмом.
Чтобы составить свой рейтинг, Cloudflare использовал данные о глобальных моделях интернет-трафика, включая использование приложений или когда человек посещал сайт в веб-браузере.
Популярная сеть коротких вирусных видео в 2021 году обогнала таких акул бизнеса, как Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и мессенджер WhatsApp. А Instagram вообще не попал в десятку рейтинга.
Такой успех, по мнению экспертов, стал возможным благодаря секретному алгоритму, который так подбирает видео, что пользователи залипают в сети на долго.
По словам аналитиков, прирост пользователей в TikTokе в 2020 году составил 59,8%, а в 2021 – 40,8%, что дало ему возможность возглавить в борьбе лидирующие позиции. В настоящее время по подсчетам специалистов, 60% аудитории TikTok — это люди в возрасте от 18 до 35 лет. В Украине этим сайтом пользуются более 5 миллионов украинцев.
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