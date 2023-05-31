Twitter резко обесценился с момента покупки Илоном Маском: какая цена компании

Илон Маск, когда покупал Twitter за 44 миллиарда долларов, рассказал, что переплатил социальную сеть. Теперь выяснилось, что с момента покупки Twitter в три раза обесценился. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Недавно Илон Маск признался, что Twitter стоит меньше половины суммы, которую заплатил американский бизнесмен. По данным внешнего инвестора компании Fidelity, Twitter на самом деле стоит всего треть от 44 миллиардов долларов, таким образом цена компании составляет менее 15 миллиардов долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

С момента покупки Илоном Маском социальная сеть испытывает финансовые затруднения. Американский бизнесмен обременил социальную сеть долгом в размере 13 миллиардов долларов, а также принял несколько ошибочных решений, в том числе модерацию контента. Такие действия привели к 50% падению дохода от рекламы, которые Twitter получал перед продажей Маски.

Чтобы получить дополнительный доход, Маск решил создать платные подписки Twitter Blue, однако такой шаг американскому бизнесмену не удался. По состоянию на конец марта менее 1% активного количества ежемесячных пользователей Twitter решили подключить платные подписки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск раздает Twitter Blue умершим знаменитостям.

Также "Комментарии" писал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс ожидает исчезновения таких технологических гигантов как Google и Amazon. Американский миллиардер считает, что искусственный интеллект сможет заменить поисковики и помогать людям выбирать вещи, которые они могли приобрести в интернет-магазинах.



