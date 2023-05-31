logo

BTC/USD

27086.39

ETH/USD

1868.65

LTC/USD

89.29

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет Twitter резко обесценился с момента покупки Илоном Маском: какая цена компании
commentss НОВОСТИ Все новости

Twitter резко обесценился с момента покупки Илоном Маском: какая цена компании

Из-за неудачных решений Илона Маска компания Twitter подешевела в три раза.

сегодня, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Илон Маск, когда покупал Twitter за 44 миллиарда долларов, рассказал, что переплатил социальную сеть. Теперь выяснилось, что с момента покупки Twitter в три раза обесценился. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Twitter резко обесценился с момента покупки Илоном Маском: какая цена компании

Илон Маск. Фото из открытых источников

Недавно Илон Маск признался, что Twitter стоит меньше половины суммы, которую заплатил американский бизнесмен. По данным внешнего инвестора компании Fidelity, Twitter на самом деле стоит всего треть от 44 миллиардов долларов, таким образом цена компании составляет менее 15 миллиардов долларов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


С момента покупки Илоном Маском социальная сеть испытывает финансовые затруднения. Американский бизнесмен обременил социальную сеть долгом в размере 13 миллиардов долларов, а также принял несколько ошибочных решений, в том числе модерацию контента. Такие действия привели к 50% падению дохода от рекламы, которые Twitter получал перед продажей Маски.

Чтобы получить дополнительный доход, Маск решил создать платные подписки Twitter Blue, однако такой шаг американскому бизнесмену не удался. По состоянию на конец марта менее 1% активного количества ежемесячных пользователей Twitter решили подключить платные подписки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск раздает Twitter Blue умершим знаменитостям.

Также "Комментарии" писал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс ожидает исчезновения таких технологических гигантов как Google и Amazon. Американский миллиардер считает, что искусственный интеллект сможет заменить поисковики и помогать людям выбирать вещи, которые они могли приобрести в интернет-магазинах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-30/twitter-is-worth-33-of-musk-s-purchase-price-fidelity-says
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!