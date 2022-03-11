Twitter ограничит распространение белорусских госСМИ

Социальная сеть Twitter будет размещать ярлыки и ограничивать распространение сообщений белорусских государственных СМИ и их высокопоставленных сотрудников. Об этом пишет reuters.

Twitter - фото из открытых источников





Глава отдела по обеспечению целостности сайтов Twitter сообщил, что компания пометит около 15 белорусских СМИ, крупнейшее среди них информационное агентство БелТа. Аккаунты с ярлыками и их сообщения будут ограничены в результатах поиска и рекомендациях в Твиттере.





Напомним, социальная сеть Twitter ввела новую функцию для разработчиков. Им разрешили добавлять метки в аккаунты ботов, которые можно будет увидеть на профилях и в ленте. Об этом сообщает американское издание о технологиях и гаджетах The Verge. Компания запустила эксперимент с добавлением специальных меток к аккаунтам в сентябре 2021 года. Планируется, что функция облегчит понимание того, принадлежит ли учетная запись реальному человеку. Ярлыки не будут присваиваться ботам автоматически. Метки будут доступны для аккаунтов, использующих разработчики в Twitter API. Владельцы должны дать согласие на закрепление ярлыка за их ботами. Подобные аккаунты и обычные подчиняются общим правилам Twitter. Социальная сеть не будет проверять аккаунты, решившие применить новый ярлык. Если аккаунты будут нарушать правила сообщества, то пользователи смогут сообщить о проблеме.

Ранее компания объявила, что создает похожую метку для умерших людей, чтобы увековечить их память. Функция должна появиться в 2021 году, но пока Twitter не комментирует ее запуск.



Стало известно, что социальная сеть Twitter в настоящее время проводит тестирование новой функции – "Статья" для длинных текстов. Таким образом, пользователи больше не будут ограничены лимитом 280 символов для своих сообщений.







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