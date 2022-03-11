logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет Twitter ограничит распространение белорусских госСМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Twitter ограничит распространение белорусских госСМИ

Аккаунты с ярлыками и их сообщения будут ограничены в результатах поиска и рекомендациях в Твиттере

сегодня, 12:37
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Социальная сеть Twitter будет размещать ярлыки и ограничивать распространение сообщений белорусских государственных СМИ и их высокопоставленных сотрудников. Об этом пишет reuters.

Twitter ограничит распространение белорусских госСМИ

Twitter - фото из открытых источников


Глава отдела по обеспечению целостности сайтов Twitter сообщил, что компания пометит около 15 белорусских СМИ, крупнейшее среди них информационное агентство БелТа. Аккаунты с ярлыками и их сообщения будут ограничены в результатах поиска и рекомендациях в Твиттере.


Напомним, социальная сеть Twitter ввела новую функцию для разработчиков. Им разрешили добавлять метки в аккаунты ботов, которые можно будет увидеть на профилях и в ленте. Об этом сообщает американское издание о технологиях и гаджетах The Verge. Компания запустила эксперимент с добавлением специальных меток к аккаунтам в сентябре 2021 года. Планируется, что функция облегчит понимание того, принадлежит ли учетная запись реальному человеку. Ярлыки не будут присваиваться ботам автоматически. Метки будут доступны для аккаунтов, использующих разработчики в Twitter API. Владельцы должны дать согласие на закрепление ярлыка за их ботами. Подобные аккаунты и обычные подчиняются общим правилам Twitter. Социальная сеть не будет проверять аккаунты, решившие применить новый ярлык. Если аккаунты будут нарушать правила сообщества, то пользователи смогут сообщить о проблеме.

Ранее компания объявила, что создает похожую метку для умерших людей, чтобы увековечить их память. Функция должна появиться в 2021 году, но пока Twitter не комментирует ее запуск.

Стало известно, что социальная сеть Twitter в настоящее время проводит тестирование новой функции – "Статья" для длинных текстов. Таким образом, пользователи больше не будут ограничены лимитом 280 символов для своих сообщений.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!