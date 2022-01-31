Топ самых популярных статей украинской Википедии

Украиноязычный раздел крупнейшей онлайн-энциклопедии в мире Википедии отмечает 18-летие. 30 января 2004 года была создана самая первая статья на украинском языке, которая имела название "Атом". Об этом пишет ВВС, ссылаясь на данные организации "Викимедиа Украина".



Википедия - фото из открытых источников

Отмечается, что украинская Википедия располагается на 17 месте в мире среди 325 языковых разделов и насчитывает более 1 миллиона 130 тысячей статей. В прошлом году ее посетили более 891 миллиона раз.

Самой популярной в 2021 году статей онлайн-энциклопедии стала статья об Украине, которую просмотрели более одного миллиона раз.

Второе место, как и в 2020-м, заняла статья о Тарасе Шевченко, просмотренная 772 тысячи раз. Кроме того, пользователи проявляли интерес к творчеству Леси Украинки, Ивана Франко, Лины Костенко, интересовались личностью Богдана Хмельницкого и Степана Бандеры.

По данным организации, королева Британии Елизавета II стала наиболее популярной современницей. Статью на украинской Википедии о ней просмотрели практически 300 тысяч раз.

На третьем месте списка самых популярных статей статья об украинской столице — Киеве. В прошлом году по количеству просмотров она располагалась на четвертом месте.









Отмечается, что наиболее популярным современным событием украиноязычного раздела стала война на Востоке Украины, информацию о которой просмотрели 229 тысяч раз. И в целом интерес к тематике войны вырос. Например, в рейтинг самых популярных статей попали статьи о Вооруженных силах Украины, а также о НАТО, что произошло впервые за длительное время.

Ранее на портале "Комментарии" — опубликовали рейтинг самых популярных мобильных приложений: чем украинцы пользуются чаще всего.

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