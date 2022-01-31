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Топ самых популярных статей украинской Википедии

Королева Британии Елизавета II стала наиболее популярной современницей

сегодня, 22:53
Автор:

Елизавета Черных
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Украиноязычный раздел крупнейшей онлайн-энциклопедии в мире Википедии отмечает 18-летие. 30 января 2004 года была создана самая первая статья на украинском языке, которая имела название "Атом". Об этом пишет ВВС, ссылаясь на данные организации "Викимедиа Украина". 

Топ самых популярных статей украинской Википедии

Википедия - фото из открытых источников

Отмечается, что украинская Википедия располагается на 17 месте в мире среди 325 языковых разделов и насчитывает более 1 миллиона 130 тысячей статей. В прошлом году ее посетили более 891 миллиона раз. 

Самой популярной в 2021 году статей онлайн-энциклопедии стала статья об Украине, которую просмотрели более одного миллиона раз. 

Второе место, как и в 2020-м, заняла статья о Тарасе Шевченко, просмотренная 772 тысячи раз. Кроме того, пользователи проявляли интерес к творчеству Леси Украинки, Ивана Франко, Лины Костенко, интересовались личностью Богдана Хмельницкого и Степана Бандеры. 

По данным организации, королева Британии Елизавета II стала наиболее популярной современницей. Статью на украинской Википедии о ней просмотрели практически 300 тысяч раз. 

На третьем месте списка самых популярных статей статья об украинской столице — Киеве. В прошлом году по количеству просмотров она располагалась на четвертом месте. 

Топ самых популярных статей украинской Википедии - фото 2



Отмечается, что наиболее популярным современным событием украиноязычного раздела стала война на Востоке Украины, информацию о которой просмотрели 229 тысяч раз. И в целом интерес к тематике войны вырос. Например, в рейтинг самых популярных статей попали статьи о Вооруженных силах Украины, а также о НАТО, что произошло впервые за длительное время. 

Ранее на портале "Комментарии" — опубликовали рейтинг самых популярных мобильных приложений: чем украинцы пользуются чаще всего. 


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60197900?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=3315166C-8297-11EC-A138-14934744363C&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_c
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