Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунты известной теории заговора

Язык
BTC/USD
10615.24
ETH/USD
340.82
LTC/USD
45.88
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Павел Зинченко
Компания Facebook заблокировала на своих платформах все аккаунты, связанные с движением теории заговора QAnon. Об этом сообщает BBC.
Facebook блокирует аккаунты QAnon
Этот шаг является частью реализации ранее принятого Facebook решения об удалении или ограничении доступа к группам и учетным записям QAnon. В заявлении, опубликованном во вторник, Facebook сообщил, что его сотрудники начали удалять контент, группы и страницы, но "эта работа займет время и будет продолжаться ближайшие дни и недели".
Facebook заявил, что обновляет меры, реализованные в августе, которые направлены на "подрыв способности QAnon" организовывать свои сети и работать в них.
QAnon — это теория заговора, согласно которой президент Трамп ведет войну против сил зла, которые поклоняются сатане. Судя по соцсетям, сотни тысяч людей верят по крайней мере в некоторые из теорий, которые озвучивает QAnon. Самая известная из них — теория о "пиццагейте", которая гласит, что политики Демократической партии управляют сетью торговцев детьми через пиццерии в Вашингтоне.
Как сообщало издание "Комментарии", самая популярная игра на Facebook прекращает свое существование.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости