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Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунты известной теории заговора

Facebook удалил множество групп и учетных записей, связанных с QAnon

сегодня, 10:41
Автор:

Павел Зинченко

Компания Facebook заблокировала на своих платформах все аккаунты, связанные с движением теории заговора QAnon. Об этом сообщает BBC.

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунты известной теории заговора

Facebook блокирует аккаунты QAnon

Этот шаг является частью реализации ранее принятого Facebook решения об удалении или ограничении доступа к группам и учетным записям QAnon. В заявлении, опубликованном во вторник, Facebook сообщил, что его сотрудники начали удалять контент, группы и страницы, но "эта работа займет время и будет продолжаться ближайшие дни и недели".

"С сегодняшнего дня мы удалим страницы, группы и учетные записи данного движения на Facebook. Наша команда по работе с опасными организациями будет продолжать обеспечивать соблюдение этой политики и активно обнаруживать контент для удаления, вместо того, чтобы полагаться на отчеты пользователей", — говорится в заявлении компании.

Facebook заявил, что обновляет меры, реализованные в августе, которые направлены на "подрыв способности QAnon" организовывать свои сети и работать в них.

QAnon — это теория заговора, согласно которой президент Трамп ведет войну против сил зла, которые поклоняются сатане. Судя по соцсетям, сотни тысяч людей верят по крайней мере в некоторые из теорий, которые озвучивает QAnon. Самая известная из них — теория о "пиццагейте", которая гласит, что политики Демократической партии управляют сетью торговцев детьми через пиццерии в Вашингтоне.

Как сообщало издание "Комментарии", самая популярная игра на Facebook прекращает свое существование.


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