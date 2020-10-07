Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунты известной теории заговора

Компания Facebook заблокировала на своих платформах все аккаунты, связанные с движением теории заговора QAnon. Об этом сообщает BBC.

Facebook блокирует аккаунты QAnon

Этот шаг является частью реализации ранее принятого Facebook решения об удалении или ограничении доступа к группам и учетным записям QAnon. В заявлении, опубликованном во вторник, Facebook сообщил, что его сотрудники начали удалять контент, группы и страницы, но "эта работа займет время и будет продолжаться ближайшие дни и недели".

"С сегодняшнего дня мы удалим страницы, группы и учетные записи данного движения на Facebook. Наша команда по работе с опасными организациями будет продолжать обеспечивать соблюдение этой политики и активно обнаруживать контент для удаления, вместо того, чтобы полагаться на отчеты пользователей ", — говорится в заявлении компании.

Facebook заявил, что обновляет меры, реализованные в августе, которые направлены на "подрыв способности QAnon" организовывать свои сети и работать в них.



QAnon — это теория заговора, согласно которой президент Трамп ведет войну против сил зла, которые поклоняются сатане. Судя по соцсетям, сотни тысяч людей верят по крайней мере в некоторые из теорий, которые озвучивает QAnon. Самая известная из них — теория о "пиццагейте", которая гласит, что политики Демократической партии управляют сетью торговцев детьми через пиццерии в Вашингтоне.

Как сообщало издание "Комментарии", самая популярная игра на Facebook прекращает свое существование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!