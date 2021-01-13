«Скопируй этот текст для друзей»: как в Facebook собирают наши персональные данные

Язык
Coinspot 13.01.2021
BTC/USD
34503.86
ETH/USD
1064.94
LTC/USD
137.53
НБУ 13.01.2021
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Флешмобы в Facebook помогают администрации соцсети собирать наши данные. Такие выводы делает медиа-експертка, основательница инициативы "Как не стать овощем" Оксана Мороз.
Участие во "френдли-флешмобах" для активности может сдать ваши данные Facebook. Фото из открытых источников
Вероятно, большинство из пользователей украинского сегмента Facebook хотя бы раз видели (или участвовали) в акциях вроде "скопируй текст — напиши комментарий". Такие флешмобы устраивают для поднятия активности среди друзей, "защиты" страницы, обеспечения бесплатного доступа к соцсети и тому подобное.
Оксана Мороз уверена — подобные "игры" необходимо игнорировать. А также рассказывать об их опасности тем, кто все же "ведется" на такие инициативы. Почему? Потому что администрация соцсети таким образом получает доступ ко всем вашим персональным данным.
В настоящее время к подобныи френдли-флешмобам в Facebook все чаще приобщаются лидеры общественного мнения и даже министры. Оксана Мороз убеждена: это следует остановить и ни в коем случае "не отдавать" манипуляторам себя и своих знакомых.
Експертка дает несколько советов, как действовать, когда на глаза в ленте снова попал сообщение с призывом присоединиться к такой акции.
1. Не взаимодействуйте с публикацией. Никак. Никаких реакций, комментарии, распространенном. Это только увеличит аудиторию, что увидит пост.
2. Объясните автору поста опасность таких флешмобов. Напишите в личные сообщения или поставьте вживую, телефоном и тому подобное. Еще раз — НЕ в комментариях к самой публикации.
3. Когда будете разговаривать с участником флешмоба, общайтесь корректно. Не стоит оскорблять или обесценивать чужие мысли и чувства. Просто предоставьте информацию.
Експертка уверена: чем внимательнее мы будем друг к другу, тем у соцсети будет меньше возможностей для захвата наших личных данных.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Америке разоблачили тайный сговор Facebook и Google.
Также на портале можно узнать, почему в Facebook началась массовое удаление аккаунтов и может пострадать от этого.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости