«Скопируй этот текст для друзей»: как в Facebook собирают наши персональные данные

Флешмобы в Facebook помогают администрации соцсети собирать наши данные. Такие выводы делает медиа-експертка, основательница инициативы "Как не стать овощем" Оксана Мороз.

Участие во "френдли-флешмобах" для активности может сдать ваши данные Facebook. Фото из открытых источников

Вероятно, большинство из пользователей украинского сегмента Facebook хотя бы раз видели (или участвовали) в акциях вроде "скопируй текст — напиши комментарий". Такие флешмобы устраивают для поднятия активности среди друзей, "защиты" страницы, обеспечения бесплатного доступа к соцсети и тому подобное.

Оксана Мороз уверена — подобные "игры" необходимо игнорировать. А также рассказывать об их опасности тем, кто все же "ведется" на такие инициативы. Почему? Потому что администрация соцсети таким образом получает доступ ко всем вашим персональным данным.

"Просто иметь базу данных по социально-демографическим характеристикам уже давно недостаточно. [...] Повышающийся уровень информационного шума и конкуренции за головы людей увеличивают спрос на более детализированные данные. Это и порождает инструменты, которые собирают данные в обход социальной сети", — в материале для "УП" писала Мороз.

В настоящее время к подобныи френдли-флешмобам в Facebook все чаще приобщаются лидеры общественного мнения и даже министры. Оксана Мороз убеждена: это следует остановить и ни в коем случае "не отдавать" манипуляторам себя и своих знакомых.

Експертка дает несколько советов, как действовать, когда на глаза в ленте снова попал сообщение с призывом присоединиться к такой акции.

1. Не взаимодействуйте с публикацией. Никак. Никаких реакций, комментарии, распространенном. Это только увеличит аудиторию, что увидит пост.

2. Объясните автору поста опасность таких флешмобов. Напишите в личные сообщения или поставьте вживую, телефоном и тому подобное. Еще раз — НЕ в комментариях к самой публикации.

3. Когда будете разговаривать с участником флешмоба, общайтесь корректно. Не стоит оскорблять или обесценивать чужие мысли и чувства. Просто предоставьте информацию.

"Сообщение может быть типа: "Вы опубликовали пост "скопируйте текст" на тему ____ (активация алгоритма ФБ, защиты данных etc). Есть мнение, что таким способом собирают наши данные и используют для манипуляций. Вот ссылка на эти утверждения экспертов ___". И далее ссылки на текст или видео", — предлагает Оксана Мороз.

Експертка уверена: чем внимательнее мы будем друг к другу, тем у соцсети будет меньше возможностей для захвата наших личных данных.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Америке разоблачили тайный сговор Facebook и Google.

Также на портале можно узнать, почему в Facebook началась массовое удаление аккаунтов и может пострадать от этого.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!