Популярная социальная сеть дала сбой: пострадали пользователи по всему миру

В Twitter произошел крупный сбой, который затронул пользователей по всему миру. Гигант социальных сетей заявил, что проблема была вызвана "непреднамеренным изменением" его внутренних систем. Об этом сообщает BBC.

Twitter пережил масштабный сбой

Граждане многих стран, включая США и Великобританию, не могли использовать платформу более часа, и многие получали сообщения об ошибках. Позже сервис был в значительной степени восстановлен, и Twitter заявил, что вскоре сайт должен работать для всех пользователей.

Согласно DownDetector.com, первые сообщения о проблемах с Twitter начали приходить примерно в 21:30 по Гринвичу в четверг. Портал сообщает, что пользователи со всего мира, включая Японию, Австралию, Аргентину и Францию, сообщили, что не могут использовать платформу. В США поступили десятки тысяч сообщений о проблемах.

Пользователям отправлялись сообщения об ошибках, в том числе "Что-то пошло не так" и "Ошибка твита: что-то не так. Повторите попытку позже". Twitter сообщил, что нет никаких доказательств нарушения безопасности или взлома. Группа интернет-мониторинга NetBlocks подтвердила, что инцидент "не был связан с отключениями или фильтрацией Интернета на национальном уровне".

В июле хакеры получили доступ к внутренним системам Twitter, чтобы захватить учетные записи, принадлежащие некоторым из самых известных пользователей платформы. В результате взлома аккаунты Барака Обамы, Илона Маска, Канье Уэста, Билла Гейтса и многих других знаменитостей использовались для осуществления через Twitter мошенничества с биткойнами.

Как сообщало издание "Комментарии", Twitter будет удалять сообщения, которые отрицают Холокост.

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