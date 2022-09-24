Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что будет удалять каналы из своего продукта, нарушающие его правила. Об этом он сообщил на своей официальной странице в мессенджере Telegram.

Павел Дуров пригрозил и удалил российский пропагандистский канал. Фото с открытых источников

Первые сообщения о блокировке определенных каналов в Telegram начали появляться 23 сентября, тогда по приказу компании Apple. Для пользователей iPhone/iPad был заблокирован доступ к нескольким каналам с численностью более 80 тыс. человек. Также Дуров сообщает, что администраторы разных Telegram сообществ получили предупреждение от команды мессенджера, что они нарушают правила компании Apple.

Дуров пишет, что это серьезное предупреждение, ведь теперь в новых версиях мессенджера в App Store и Google Play будет заблокирован доступ к сообществам. Интересно, что Дуров подчеркнул, если скачать программу с официального сайта, то доступ к заблокированным Telegram сообществам будет возможен.

Хотя владелец Telegram также предупредил о том, что и само приложение может заблокировать и удалить сообщества. В качестве примера Дуров говорит, что 23 сентября уже было удалено одно русскоязычное сообщество из приложения, ведь там были призывы к убийству людей.

Интересно, что владельца канала предупредили о том, что он нарушает правила мессенджера Telegram , но тот проигнорировал эти предупреждения, за что получил суровое наказание. Сервис Telegram удалил канал нарушителя.

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