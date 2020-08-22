Обладатели электромобилей Tesla получат собственный сайт знакомств

Маск сообщил о запуске приложения для знакомств под названием Tesla Dating. Цель нового проекту - объединить настоящих ценителей автомобиля Tesla, ведь крайне важно формировать вокруг себя правильное окружение, которое разделяет общие ценности. Об этом сообщает портал Business Insider.



В настоящее время разрабатывается приложение под названием Tesla Dating, предназначенное исключительно для проверенных владельцев Tesla. Настройка приложения схожа с настройками Tinder или Bumble, за исключением того, что единственные люди, которые появляются в приложении, - это владельцы электромобилей Tesla.

Это приложение создано Аджитпалом Гревалом, самопровозглашенным "предпринимателем в области электронной коммерции" и специалистом Tesla, живущим в Канаде. Гревал рассказал Business Insider, что решил создать приложение после того, как понял, что владельцы Tesla хотят говорить только об одном: как сильно они любят свои Tesla.

Tesla Dating все еще находится на "ранней стадии" разработки, но Гревал запустила веб-сайт, на котором заинтересованные пользователи могут подписаться на ранний доступ к "эксклюзивному сообществу единомышленников Илона Маска". По словам Гревала, с момента запуска веб-сайта в среду более 160 человек подписались на лист ожидания.

Идея приложения Tesla Dating основана на лояльных сторонниках Tesla и Маска, ее генерального директора. Владельцы Tesla известны тем, что следят за тем, чтобы все остальные знали, что они владеют - и безоговорочно любят - один из электромобилей, самая дешевая модель которого стоит от 38000 долларов. Однако поклонники Илона Маска еще более пылкие: они поклоняются плодовитому и неоднозначному присутствию миллиардера в Twitter и критикуют журналистов и критиков, которые пишут о нем что-либо негативное в Интернете.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook окончательно отказывается от старого интерфейса.

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