Новый инструмент Instagram: почему предлагают создать вторую учетную запись

В течение прошлого года Instagram разместил всплывающее окно в соцсети, поощряющее пользователей "попробовать новую учетную запись". В сообщении говорится, что это поможет людям "идти в ногу с меньшей группой друзей" и легче исследовать их интересы. Об этом сообщает Fox News.

Instagram - фото из открытых источников

Всплывающее окно демонстрируется для пользователей одной учетной записи, когда они долго нажимают значок профиля внизу канала или касаются имени пользователя своего профиля. Оттуда несколькими нажатиями они могут создать вторую учетную запись, не выходя из существующей.

Пользователи имеют выбор, связывать ли учетные записи — рассматривая вторую учетную запись как расширение своей первой — или как отдельную учетную запись с собственным логином. Об этом сообщила Кристин Пай, пресс-секретарь Instagram. Если два аккаунта не связаны, пользователь может удалить один без влияния на другой.

От Силиконовой долины до Вашингтона преимущества и недостатки социальных сетей – предмет многих дискуссий. Если социальные сети, в частности Instagram, можно обвинять в повышении тревожности и депрессии, то вторая учетная запись улучшит или усугубит ситуацию? И легче ли создать вторую учетную запись, чем пытаться очистить страницу от совершенно незнакомых людей, давно забытых интересов и рекламы, которая для вас ничего не значит?

По словам Пай, пользователи социальных сетей говорят, что этот шаг является реакцией на то, что пользователи изменяют способ взаимодействия в Интернете — от публичных публикаций, которые хотят нравиться, до более частных обсуждений среди более сплоченных групп. И они говорят, что Instagram и Meta получают выгоду, увеличивая интерес среди людей, которые могли стать апатичными к сети.

Как сообщали ранее "Комментарии", теперь Instagram будет идентифицировать своих пользователей с помощью видео-селфи. Новые мероприятия будут направлены на борьбу с ботами.

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