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На Google Maps обнаружили загадочные знаки: неизвестно, что они означают

На картах от Google обнаружили знаки, похожие на QR-код.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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На картах от Google периодически находят удивительные вещи. На этот раз пользователей заинтересовали странные символы, похожие на QR-код, которые заметили в устье реки Ист-Ривер близ Нью-Йорка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Mirror.

На Google Maps обнаружили загадочные знаки: неизвестно, что они означают

На Google Maps обнаружили загадочные знаки. Фото из открытых источников


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Пользователи в социальной сети Reddit несколько дней интересуются удивительными знаками. Чтобы их обнаружить, нужно сделать несколько шагов. Прежде всего необходимо перейти к локации 40.70149876343175, -74.00093199289718, а затем выбрать вид со спутника. Чтобы заметить загадочные знаки, необходимо нажать на желтого человечка, который используется для просмотра улиц и протащить его до устья реки Ист-Ривер. В определенный момент возникают характерные точки, похожие на знак QR-кода.

На Google Maps обнаружили загадочные знаки: неизвестно, что они означают - фото 2

Некоторые пользователи Reddit предполагают, что это может быть "секретное сообщение", оставленное компанией Google. Несмотря на попытки отсканировать QR-код на картах от Google, пользователям это не удалось сделать. Другие же указывают на возможную ошибку в кодировании при разработке Google Maps, создавшую характерный знак подобный QR-коду.

Напомним, что Google Maps были запущены компанией Google Maps в 2005 году, как сервис, "помогающий людям добраться из пункта А в пункт Б". Картами от технологического гиганта пользуется более одного миллиарда человек во всем мире ежемесячно.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ChatGPT сломал Windows. Искусственный интеллект выдал правильные ключи для активации популярной операционной системы.

Также "Комментарии" сообщали об американском миллиардере Илоне Маске, который объявил, что пользователи Twitter смогут просматривать ограниченное количество сообщений в сутки.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/us-news/people-baffled-over-weird-qr-30323711
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