На Google Maps обнаружили загадочные знаки: неизвестно, что они означают

На картах от Google периодически находят удивительные вещи. На этот раз пользователей заинтересовали странные символы, похожие на QR-код, которые заметили в устье реки Ист-Ривер близ Нью-Йорка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Mirror.



На Google Maps обнаружили загадочные знаки. Фото из открытых источников

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Пользователи в социальной сети Reddit несколько дней интересуются удивительными знаками. Чтобы их обнаружить, нужно сделать несколько шагов. Прежде всего необходимо перейти к локации 40.70149876343175, -74.00093199289718, а затем выбрать вид со спутника. Чтобы заметить загадочные знаки, необходимо нажать на желтого человечка, который используется для просмотра улиц и протащить его до устья реки Ист-Ривер. В определенный момент возникают характерные точки, похожие на знак QR-кода.





Некоторые пользователи Reddit предполагают, что это может быть "секретное сообщение", оставленное компанией Google. Несмотря на попытки отсканировать QR-код на картах от Google, пользователям это не удалось сделать. Другие же указывают на возможную ошибку в кодировании при разработке Google Maps, создавшую характерный знак подобный QR-коду.

Напомним, что Google Maps были запущены компанией Google Maps в 2005 году, как сервис, "помогающий людям добраться из пункта А в пункт Б". Картами от технологического гиганта пользуется более одного миллиарда человек во всем мире ежемесячно.

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