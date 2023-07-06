Марк Цукерберг написал в Twitter впервые за 11 лет: что в сообщении

Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые опубликовал сообщение в Twitter за последние 11 лет. Это оказался популярный мем, где два Человека-паука указывают друг на друга. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Цукерберг.



Марк Цукерберг. Фото из открытых источников

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Владелец компании Meta, владеющей такими социальными сетями как Facebook и Instagram сделал первое сообщение в Twitter, которое опубликовал 6 июля. Предыдущий твит в этой социальной сети указан 18 января 2012 года. Цукерберг запостил мем, где два Человека-паука указывают друг на друга.

Объяснением этого сообщения является то, что Марк Цукерберг открыл еще одну социальную сеть под названием Threads, которая оказалась очень похожей на Twitter. Соцсеть имеет минималистичный дизайн и в ней можно писать короткие сообщения и загружать видео не более 5 мин.

Первые 5 млн пользователей новая социальная сеть набрала через 4 часа. А для отметки в 10 млн человек ей понадобилось 7 часов. В настоящее время в Threads регистрируется около одного миллиона пользователей каждый час.

Марк Цукерберг решил создать Threads после многих жалоб на нового владельца Twitter Илона Маска, который вводит новые изменения в соцсеть, что не нравится ее пользователям. В частности, это касается верификации аккаунтов и лимитов на просмотры твитов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск бросил вызов Цукербергу на бой в клетке: последний дал согласие.

Также "Комментарии" писал о том, что Илон Маск нанял на работу 14-летнего гения. Он будет работать программистом в одном из отделов компании SpaceX, отправляющего ракеты в космос.