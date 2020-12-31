12-летняя девочка собралась судиться с TikTok

12-летняя девочка намеревается подать в суд на приложение для обмена видео TikTok, утверждая, что компания незаконно использует личные данные детей. Суд постановил, что девочка может остаться анонимной, если дело будет продолжено.

Девочка подала в суд на TikTok. Фото: BBC

Акция проходит при поддержке комиссара по делам детей Англии Энн Лонгфилд. Она считает, что TikTok нарушил законы Великобритании и ЕС о защите данных. TikTok заявил, что у него есть "жесткая политика" для защиты детей и не разрешает присоединяться к социальной сети детям младше 13 лет.

Лонгфилд надеется, что этот случай приведет к усилению защитных мер для детей младше 16 лет, которые используют TikTok в Англии и, возможно, за ее пределами. Она считает, что приложение собирает и обрабатывает данные о детях, чтобы задействуя алгоритм видеорекламы, привлечь внимание пользователей и увеличить доход от рекламы.

Комиссар сообщила Высокому суду в Лондоне — через видеосвязь — что она надеется, что в конечном итоге регулирующий орган издаст приказ, вынудив TikTok удалить данные ребенка, что создаст прецедент. Но в центре внимания предварительного слушания остается вопрос, может ли 12-летняя девочка подать заявление анонимно.

Судья Варби решил, что девочка рискует подвергнуться кибер-издевательствам со стороны других детей и пользователей TikTok, если ее личность будет раскрыта. Он сказал, что она может столкнуться с "враждебной реакцией со стороны влиятельных лиц в социальных сетях, которые могут почувствовать, что их статус или доходы находятся под угрозой".

Как сообщало издание "Комментарии", TikTok обзаведется собственным сервисом электронных платежей.

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