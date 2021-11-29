Когда интернет появится во всех селах Украины: в Минцифре дали ответ

До конца 2021 года более миллиона украинцев будут подключены к фиксированной сети интернет. Такой информацией поделился глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров во время Online Summit, пишет УНИАН.

Когда интернет появится во всех селах Украины - фото из открытых источников

Министр отметил, что до конца текущего года в Минцифре обеспечат качественным интернетом свыше 3 тысяч сел по всей стране, 670 общин и 6 тысяч объектов социальной инфраструктуры.

По словам Федорова, в планах министерства продолжить проект "Интернет-субвенция" и в 2022 году, чтобы доступ к фиксированному интернету был у 95% населения Украины.

"После того, как депутаты проголосуют во втором чтении за бюджет на следующий год, мы сможем продолжить этот проект и в 2022 году достичь нашей цели – 95% качественного фиксированного интернета по всей стране", — сообщил министр.

Отметим, что в Ровенской области, населенном пункте Вилли, ученики обучаются в дистанционном формате, в связи с тем, что педагоги полностью не привились против коронавируса. Однако треть сельских учеников не могут воспользоваться новацией, чтобы учить на дому, поскольку в этом населенном пункте нет доступа к интернету. Школьники вместо учебы копают картошку. В целом, по данным управления общесреднего дошкольного образования Минобразования, всего четыре десятка школ не имеют доступа к Сети.

Ранее "Комментарии" писали, что Агентство BBC News пообщалось с несколькими экспертами, которые проанализировали причины неполадок в Сети. Самый известный последний сбой произошел 4 октября 2021 г., когда у нескольких миллиардов людей не работала социальная сеть Facebook и другие, с ней связанные.









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