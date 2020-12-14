Кибератаки в Украине: может ли изменить ситуацию к лучшему диджитализация страны

Украинское правительство активно взялось за диджитализацию Украины. Между тем, зафиксирован рост количества киберинцидентов со средины ноября 2020 года – в период с 7 сентября по 6 декабря 2020 года в стране произошло более 22 миллионов случаев, сообщает Служба национальной безопасности и обороны (СНБО). Готовы ли мы к кибератакам или возможно стоит притормозить цифровизацию – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Насколько важна безопасность

Соучредитель ГО "Украинский Киберальянс" Андрей Баранович (Шон Таунсенд) не вполне согласен с методологией подсчета, которую использует СНБО. Но согласен с тем, что количество инцидентов, связанных с информационной безопасностью, велико.

"Войну никто не отменял, – подчеркивает эксперт. – Что касается "цифровизации", то это процесс во многом неизбежный. Но Министерство цифровой трансформации занимается им хаотически, без ясных целей, не учитывая многочисленные риски. Эта деятельность непрозрачна и, как мне кажется, принесет больше вреда, чем пользы".

Андрей Баранович считает, что не нужно останавливаться. Но подчеркивает, что у любого проекта в области цифровизации должны быть четкие цели, должно быть публичное обсуждение.

"Стоит ли этим заниматься именно сейчас? – задается вопросом эксперт. – И, конечно, нужно следовать принципу "безопасность важнее скорости". А не, как однажды сказал вице-премьер Федоров (Михаил Федоров – вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины с 29 августа 2019 года – ред.) "роль безопасности сильно преувеличена".

Количество преступлений в Сети будет расти

Понятно, что чем больше людей будут пользоваться той или иной сферой, тем больше будет там преступности. Поэтому развитие цифровых технологий неизбежно приводит к росту угроз, возникающих в этом сегменте, отмечает заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

"Это не говорит о том, что мы должны останавливать прогресс. Лишь о том, что любые новые вещи всегда содержат в себе угрозы. Как атомная энергия, порох или доступ к информации – это во-первых, – подчеркивает эксперт. – Во-вторых, коронавирус и карантин привели к тому, что люди стали больше времени проводить в интернете. Это касается не только простых граждан, но и чиновников. Соответственно – в цифровую реальность в этом году еще в большей степени бросилась как уголовная преступность, так и государственный шпионаж".

Причем проблемы, по словам Богдана Петренко, охватывают все сферы человеческой жизни – от кибербуллинга до доступа к материалам, которые содержат государственную тайну.

"И прогноз неутешительный: количество преступлений в Сети будет только расти, – предупреждает эксперт. – В то же время, акцент на угрозах в конце года часто имеет целью не столько проинформировать общество, сколько выбить средства на следующий год на финансирование тех или иных направлений. И пока не будет принят государственный бюджет в целом, можно ожидать появления в СМИ и других угроз. Так что, вопрос не в том, выделять средства или нет. А в том, чтобы найти компромисс между двумя требованиями: чтобы цифровая реальность была как можно более защищена – и чтобы государственные средства строго контролировались во избежание элементарного дерибана бюджета".

Напомним, Microsoft сообщила о кибератаках на разработчиков вакцин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!