Как узнать, пользуются ли соседи вашим Wi-Fi

В последнее время проблемы с "кражей" вай-фая не имеют такой популярности как раньше, ведь доступ к интернету стал гораздо свободнее. Впрочем, значительная часть людей все равно предпочитает не платить за пользование Сетью из собственного кармана, а пользоваться, например, соседским подключением. Если вы подозреваете, что ваш Wi-Fi уже не только ваш, можете попробовать проверить собственные умозаключения. Как сообщает ресурс Business Insider, есть несколько способов проверить, воруют ли ваш интернет.

Как узнать, что соседи воруют интернет? Фото из открытых источников

1. Проверьте индикаторы состояния маршрутизатора Wi-Fi

Это самый простой способ убедиться в наличии "вора". Для этого следует отключить все гаджеты, пользующиеся домашним Wi-Fi, и посмотреть на световые индикаторы роутеру. Если к интернету не подключено ни одно устройство, лампочки не должны моргать. Если же маршрутизатор вам активно "подмигивает", скорее всего, соседи без каких-либо угрызений совести "юзают" ваш интернет.

2. Попробуйте приложение-детектив

Сегодня существует немало приложений для сканирования вашей сети, впоследствии предоставляющих список подключенных устройств. Специалисты рекомендуют программу WiFi Guard — она работает быстро и позволит "посчитать" всех пользователей, которые пользуются интернетом от конкретной "раздачи". Многие из современных маршрутизаторов Wi-Fi, между прочим, идут в комплекте с собственными программами, которые помогают отслеживать количество подключенных гаджетов. Можно пользоваться и ими.

3. Проверить панель управления роутером

Для людей, которые не слишком разбираются в технике, этот способ может показаться трудным. Ведь для того, чтобы открыть в браузере панель управления маршрутизатором, надо знать имя пользователя-администратора (по умолчанию это чаще всего "admin", если вы, конечно, не меняли), пароль администратора и IP-адрес компьютера. Лишь найдя управленческую панель администратора, можно будет открыть карту сети и увидеть всех пользователей. Впрочем, от роутера к роутеру поиски панели управления могут отличаться.

Кто-то таки пользуется вашим Wi-Fi без оплаты? Вы можете отключить его двумя простыми способами.

Первый — выбрать "вора" в списке подключенных устройств и отключить его вообще заблокировать навсегда.

Второй — изменить пароль к сети. Впрочем, обратите внимание: при этом отключатся и все ваши гаджеты, поэтому стоит быть достаточно осторожными.

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