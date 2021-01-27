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Как узнать, пользуются ли соседи вашим Wi-Fi

Некоторым изобретательным лицам даже сложный пароль к Wi-Fi — не помеха

сегодня, 15:30
Автор:

Вечканова Елена

В последнее время проблемы с "кражей" вай-фая не имеют такой популярности как раньше, ведь доступ к интернету стал гораздо свободнее. Впрочем, значительная часть людей все равно предпочитает не платить за пользование Сетью из собственного кармана, а пользоваться, например, соседским подключением. Если вы подозреваете, что ваш Wi-Fi уже не только ваш, можете попробовать проверить собственные умозаключения. Как сообщает ресурс Business Insider, есть несколько способов проверить, воруют ли ваш интернет.

Как узнать, пользуются ли соседи вашим Wi-Fi

Как узнать, что соседи воруют интернет? Фото из открытых источников

1. Проверьте индикаторы состояния маршрутизатора Wi-Fi

Это самый простой способ убедиться в наличии "вора". Для этого следует отключить все гаджеты, пользующиеся домашним Wi-Fi, и посмотреть на световые индикаторы роутеру. Если к интернету не подключено ни одно устройство, лампочки не должны моргать. Если же маршрутизатор вам активно "подмигивает", скорее всего, соседи без каких-либо угрызений совести "юзают" ваш интернет.

2. Попробуйте приложение-детектив

Сегодня существует немало приложений для сканирования вашей сети, впоследствии предоставляющих список подключенных устройств. Специалисты рекомендуют программу WiFi Guard — она работает быстро и позволит "посчитать" всех пользователей, которые пользуются интернетом от конкретной "раздачи". Многие из современных маршрутизаторов Wi-Fi, между прочим, идут в комплекте с собственными программами, которые помогают отслеживать количество подключенных гаджетов. Можно пользоваться и ими.

3. Проверить панель управления роутером

Для людей, которые не слишком разбираются в технике, этот способ может показаться трудным. Ведь для того, чтобы открыть в браузере панель управления маршрутизатором, надо знать имя пользователя-администратора (по умолчанию это чаще всего "admin", если вы, конечно, не меняли), пароль администратора и IP-адрес компьютера. Лишь найдя управленческую панель администратора, можно будет открыть карту сети и увидеть всех пользователей. Впрочем, от роутера к роутеру поиски панели управления могут отличаться.

Кто-то таки пользуется вашим Wi-Fi без оплаты? Вы можете отключить его двумя простыми способами.

Первый — выбрать "вора" в списке подключенных устройств и отключить его вообще заблокировать навсегда.

Второй — изменить пароль к сети. Впрочем, обратите внимание: при этом отключатся и все ваши гаджеты, поэтому стоит быть достаточно осторожными.

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Источник: https://www.businessinsider.com/how-to-tell-if-someone-is-stealing-your-wifi
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