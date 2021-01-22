Google угрожает закрыть свой поисковик в Австралии

Интернет-гигант Google заявил о том, что удалит свою поисковую систему из Австралии из-за попытки страны заставить компанию делиться роялти с издателями новостей.

Здание Google / фото Mediasat

Поводом для такого громкого заявления стали действия австралийской власти — в стране впервые в мире собираются принять закон, который обяжет Google, Facebook и, возможно, другие технологические компании платить СМИ за их новостной контент.

Управляющий директор Google Australia Мел Силва заявила на слушаниях в Сенате в пятницу, 22 января, что законы "неработоспособны".

"Если бы эта версия кода стала законом, у нас не было бы другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии", — сказала она.

Американские фирмы в ответ предупредили, что закон заставит их отказаться от некоторых из своих услуг. На что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что законодатели не уступят угрозам.

Хотя Австралия далека от крупнейшего рынка Google, предлагаемый новостной код рассматривается как возможный глобальный тестовый пример того, как правительства могут стремиться регулировать крупные технологические компании.

Отмечается, что если изначально не удастся достичь соглашения, то согласно закону Google и Facebook привлекут к посредническим переговорам с издателями по поводу ценности новостного контента.

Как сообщал портал "Комментарии", Всемирно известная компания Google на время останавливает публикацию политической рекламы на своих ресурсах. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на письмо самой организации. Так, с 14 января все платформы Google начнут блокировать любые политические объявления. Под запрет подпадает и информация о недавних беспорядках в Капитолии, во время которых погибло несколько американцев. Такое решение компания объясняет большим количеством дезинформации, которая окружает политическую арену США в настоящее время.

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