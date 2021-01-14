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Google запрещает политическую рекламу: сроки и причины

Выборы президента в США повлияли даже на рекламный рынок

сегодня, 15:25
Автор:

Вечканова Елена

Всемирно известная компания Google на время останавливает публикацию политической рекламы на своих ресурсах. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на письмо самой организации.

Google запрещает политическую рекламу: сроки и причины

Google вводит запрет на политическую рекламу. Фото из открытых источников

Так, с 14 января все платформы Google начнут блокировать любые политические объявления. Под запрет подпадает и информация о недавних беспорядках в Капитолии, во время которых погибло несколько американцев. Такое решение компания объясняет большим количеством дезинформации, которая окружает политическую арену США в настоящее время.

К запрещенного политически рекламного контента в Google сейчас относится информация о:

• кандидатов;

• выборы и их результаты;

• грядущую инаугурацию Джо Байдена;

• процесс объявления импичмента Дональду Трампу;

• насилия на территории Капитолия или любых будущих протестов на эти темы.

"В этой политике [конфиденциальности — ред.] не будет никаких исключений для рекламодателей новостей или товаров", — сообщают представители Google.

Так, на рекламе "обеднеют" платформы Google Ads, DV360, YouTube, AdX и тому подобное.

Точных сроков относительно снятия ограничений в компании не сообщают. Впрочем, уточняют, что подобных объявлений в системе не будет как минимум до 21 января — пока новоизбранный президент США наконец не начнет выполнять свои обязанности официально.

Ранее "Комментарии" рассказывали, кто будет представлять Украину на торжественной церемонии инаугурации Джо Байдена.

Также на сайте можно узнать, когда и за что Дональду Трампу объявили импичмент второй раз. Кроме того, уже известно, как на информацию об импичменте еще пока действующего президента отреагировал Джо Байден.


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Источник: https://www.axios.com/google-capitol-siege-political-ads-46b7df29-24f4-4170-9260-ef8245942a95.html
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