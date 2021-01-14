Google запрещает политическую рекламу: сроки и причины

Всемирно известная компания Google на время останавливает публикацию политической рекламы на своих ресурсах. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на письмо самой организации.

Google вводит запрет на политическую рекламу. Фото из открытых источников

Так, с 14 января все платформы Google начнут блокировать любые политические объявления. Под запрет подпадает и информация о недавних беспорядках в Капитолии, во время которых погибло несколько американцев. Такое решение компания объясняет большим количеством дезинформации, которая окружает политическую арену США в настоящее время.

К запрещенного политически рекламного контента в Google сейчас относится информация о:

• кандидатов;

• выборы и их результаты;

• грядущую инаугурацию Джо Байдена;

• процесс объявления импичмента Дональду Трампу;

• насилия на территории Капитолия или любых будущих протестов на эти темы.

"В этой политике [конфиденциальности — ред. ] н е будет никаких исключений для рекламодателей новостей или товаров", — сообщают представители Google.

Так, на рекламе "обеднеют" платформы Google Ads, DV360, YouTube, AdX и тому подобное.

Точных сроков относительно снятия ограничений в компании не сообщают. Впрочем, уточняют, что подобных объявлений в системе не будет как минимум до 21 января — пока новоизбранный президент США наконец не начнет выполнять свои обязанности официально.

Ранее "Комментарии" рассказывали, кто будет представлять Украину на торжественной церемонии инаугурации Джо Байдена.

Также на сайте можно узнать, когда и за что Дональду Трампу объявили импичмент второй раз. Кроме того, уже известно, как на информацию об импичменте еще пока действующего президента отреагировал Джо Байден.



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