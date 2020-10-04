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Израильские операторы запустили пятое поколение сотовых сетей

Операторы предлагают клиентам более высокую скорость просмотра на их смартфонах с помощью 5G-покрытия

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Пятое поколение сотовых сетей 5G официально запущено в Израиле. Оно предлагает клиентам более высокую скорость просмотра на их смартфонах,  если они могут подключиться к нему. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Израильские операторы запустили пятое поколение сотовых сетей

Израиль получил 5G-покрытие

После некоторых неудач с тендерами и модернизацией сеть официально открылась по всей стране. Ее предлагают Partner, Hot Mobile и Pelephone, сообщает технический веб-сайт Geektime.

Министр связи Йоаз Хендель вручил трем компаниям лицензии на эксплуатацию новой сети во вторник после тендерных заявок. Partner и Hot Mobile сделали заявку вместе, а Pelephone представил отдельное предложение. Неудачные партии включали Cellcom, Golan Telecom и Xfone.

Partner и Hot Mobile выпустили два аналогичных пакета для сети 5G. Первый предлагает 500 гигабайт интернет-серфинга за 60 шекелей в месяц в течение пяти лет. Второй предлагает терабайт (1000 ГБ) за 70 шекелей в месяц в течение пяти лет. Вместе поставщики сообщают, что они установили 250 сайтов 5G по всему Израилю, и их количество регулярно растет.

Pelephone предлагает 200 ГБ интернет-серфинга за 50 шекелей в месяц или 500 ГБ за 60 шекелей в месяц. По сообщениям компании, сотни сайтов были созданы в 150 точках по всему Израилю, включая Тель-Авив, Хайфу, Раанану, Димону и Кирьят-Шмона. Также Pelephone сообщает, что в каждом городе страны есть как минимум одна мачта 5G.

Partner и Pelephone объявили, что клиенты, у которых уже есть смартфоны с поддержкой 5G, смогут получить доступ к новой сети без дополнительных затрат.

Как сообщало издание "Комментарии", в Испании запустили национальную 5G-сеть.


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