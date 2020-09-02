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В Испании запустили национальную 5G-сеть

Telefonica обещает сверхбыструю скорость загрузки для пользователей смартфонов и поддержку смарт-устройств

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Во вторник испанская телекоммуникационная компания Telefonica запустила свою национальную сеть 5G, пообещав предоставить услуги мобильного интернета следующего поколения 75% населения страны в этом году. Об этом сообщает информационное издание WIN 98.5.

Европейские операторы связи начинают развертывать 5G для потребителей и предприятий, предлагая сверхбыструю скорость загрузки для пользователей смартфонов и поддерживая так называемые "умные" устройства и фабрики.

В Испании запустили национальную 5G-сеть

Telefonica ускоряет "цифровизацию малых и средних компаний, государственных администраций и граждан", - говорится в заявлении президента компании Хосе Мария Альварес-Паллете.

Напомним, что в конце весны первая 5G-сеть была запущена в ШвецииПровайдером услуги стала телекоммуникационная компания  Tele2, которая и сообщила об успешном запуске сети нового поколения. Новый сервис стал доступен  в таких шведских городах, как Стокгольм, Гетеборг и Мальмё.

Как сообщало издание "Комментарии", в Великобритании инженерам, которые налаживали 5G-связь, начали поступать угрозы расправы.


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