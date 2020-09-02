В Испании запустили национальную 5G-сеть

Во вторник испанская телекоммуникационная компания Telefonica запустила свою национальную сеть 5G, пообещав предоставить услуги мобильного интернета следующего поколения 75% населения страны в этом году. Об этом сообщает информационное издание WIN 98.5.

Европейские операторы связи начинают развертывать 5G для потребителей и предприятий, предлагая сверхбыструю скорость загрузки для пользователей смартфонов и поддерживая так называемые "умные" устройства и фабрики.

Telefonica ускоряет "цифровизацию малых и средних компаний, государственных администраций и граждан", - говорится в заявлении президента компании Хосе Мария Альварес-Паллете.

Напомним, что в конце весны первая 5G-сеть была запущена в Швеции. Провайдером услуги стала телекоммуникационная компания Tele2, которая и сообщила об успешном запуске сети нового поколения. Новый сервис стал доступен в таких шведских городах, как Стокгольм, Гетеборг и Мальмё.

Как сообщало издание "Комментарии", в Великобритании инженерам, которые налаживали 5G-связь, начали поступать угрозы расправы.

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