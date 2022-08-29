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IT-армия вывела из строя банк России и еще около 450 ресурсов за последние две недели

Украина продолжает войну с Россией как на поле физическом, так и в цифровом пространстве.

сегодня, 15:02
Автор:

Slava Kot
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По данным Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины армия IT специалистов нанесла перебои или остановила работу в России более чем 450 ресурсам. Такими цифрами поделилось Минцифры на своей официальной странице в Telegram.

IT-армия вывела из строя банк России и еще около 450 ресурсов за последние две недели

IT-армія вивела з ладу банк Росії та ще близько 450 ресурсів

Среди перечня онлайн-ресурсов, пострадавших от украинских специалистов, оказался Центральный банк РФ. IT войска заблокировали работу главного банка в стране агрессора. Такие действия привели к дестабилизации рынка и реестров банка. 



Также украинцы совершили атаку на наиболее популярные пропагандистские российские СМИ. Ими оказались "ТАСС", "РИА Новости", "МК" и их смежные проекты. За время блокирования этих интернет-ресурсов владельцы лишились более миллиона просмотров российской пропаганды.

Кроме этого, был SuperJob. Это российский ресурс по поиску работы, который начал действовать на временно оккупированных территориях Украины.

Пострадала и компания DNS. Эта фирма занималась импортом товаров из Украины на территорию Российской Федерации. IT-армия заблокировала работу сайта этой ритейл-компании.

Кроме этого, были блокированы российские сервисы перевода средств, пророссийские сайты в Крыму, а также интернет-ресурс одной из политических партий России.

Ранее, издание "Комментарии" писало, что Минцифры рассказало, какое количество заявок было подано на конкурс IT Generation. Эта возможность позволяла украинцам попасть на бесплатные курсы от IT-компаний. По итогам на одно место в среднем претендовало более 200 заявок.

Также "Комментарии" сообщали об идее необычного банка, к которому смогут быть подключены все украинцы. По словам руководителя Минцифры Михаила Федорова, в "Дії" появятся много интересных и новых инновационных решений.



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Источник: https://t.me/mintsyfra/3367
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