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В Украине появится необычный банк, к которому привяжут всех украинцев: что известно

Михаил Федоров расставил все точки над "і" в вопросе появления необанка Дія Банк

сегодня, 17:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Всё больше украинцев привыкают к новому приложению "Дія", в котором есть целый спектр услуг возможностей и документов. Теперь же в правительстве работают над тем, чтобы запустить свой необанк, работающего исключительно в интернете. То есть, нет нужны в каких-либо физических отделениях. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова. 

В Украине появится необычный банк, к которому привяжут всех украинцев: что известно

Михаил Федоров (Фото:mykhailofedorov/Facebook)

Вице-премьер отметил, что он увидел в сети множество новостей о том, что Минцифра работает над запуском собственного банка. Вот только во времена, когда уже есть такие штуки, как Моно, Sense, А-Банка, Спортбанка в этом просто нет необходимости. Государство никогда не сделает что-либо намного успешнее и лучше.

По словам Фёдорова, государство хочет сосредоточиться на создании сервиса для финансовых технологий. Государство заинтересовано в создании новых возможностей для бизнеса, поэтому появится много революционных продуктов и скоро все об этом услышат.

Стоит отметить, сегодня издание "Forbes.ua" распространило информацию о том, что вскоре государство может запустить собственный "Дія-банк".                                                                                                                     

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Источник: https://t.me/zedigital
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