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Instagram и Facebook объяснили, почему сегодня так глючат

Веб-сайт отслеживания сбоев Downdetector.com показал, что получено более 1800 сообщений, в которых люди пишут о проблемах с Messenger, и около 350 жалоб от пользователей Instagram

сегодня, 15:22
Автор:

Татьяна Лозовенко

Компания Facebook заявила в четверг, 10 декабря, что некоторые пользователи сталкиваются с проблемами при отправке сообщений в Messenger и Instagram. Об этом пишет Reuters.

Instagram и Facebook объяснили, почему сегодня так глючат

Facebook и Instagram

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму", — сказал представитель компании.

Веб-сайт отслеживания сбоев Downdetector.com показал, что получено  более 1800 сообщений, в которых люди говорят о проблемах с Messenger, и около 350 жалоб от пользователей Instagram.

Напомним, вчера Федеральная торговая комиссия США и почти все штаты США подали иски против Facebook, заявив, что компания использует стратегию "купи или похорони", чтобы "схватить" мелких конкурентов и держать из в страхе. В заявлении FTC говорится, что ведомство будет добиваться судебного запрета, в том числе продажи Instagram и WhatsApp.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Германия выступила против новой криптовалюты Facebook, назвав ее волком в овечьей шкуре. Потребуется нечто большее, чем просто переименование криптовалюты Facebook, чтобы исчезли опасения регулирующих органов насчет запуска валюты в Германии и Европе, заявил министр финансов Германии Олаф Шольц.



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Источник: https://www.reuters.com/article/facebook-outage/facebook-says-some-users-facing-issues-with-messenger-instagram-idUSKBN28K1II?il=0
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