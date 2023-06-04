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Илон Маск изменит название Twitter: известное будущее название соцсети

Маск подтвердил, что в будущем изменит название соцсети Twitter

сегодня, 11:00
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Автор:

Slava Kot

Американский миллиардер и владелец популярной социальной сети Twitter Илон Маск подтвердил, что собирается изменить название для социальной сети Twitter. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на T(w)itter Daily News.

Илон Маск изменит название Twitter: известное будущее название соцсети

Владелец Twitter Илон Маск. Фото из открытых источников

Издание, специализирующееся на новостях по Twitter сообщило, что Илон Маск может изменить название для соцсети на короткое и лаконичное — X. В комментариях к публикации Илон Маск подтвердил это, написав, что это правда.


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По словам Маска новая платформа, которая будет основана на базе Twitter будет иметь гораздо больше разнообразных функций. Среди известных изменений, которые ранее озвучивал и хотел добавить Илон Маск, можно учесть длинные сообщения, видеозвонки и другие финансовые услуги. Причиной смены названия Маск объясняет тем, что Twitter является "неправильным брендом" для новых функций.

В начале апреля стало известно о компании Twitter Inc, отвечающей за функционирование социальной сети Twitter сменила название на X Corp. Кроме того, Маск владеет доменом X.com, а одна из его крупнейших компаний, специализирующаяся на космических полетах SpaceX, имеет в своем названии символ X. Илон Маск заявлял, что в будущем планирует создать платформу, которая будет не только соцсетью, а станет "приложением для всего".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Маск назвал человека, который ненавидит человечество и хочет уничтожить цивилизацию.

Также "Комментарии" сообщали, что после покупки Илоном Маском соцсети Twitter она резко обесценилась и теперь ее стоимость составляет треть от той суммы, которую заплатил американский миллиардер.




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Источник: https://twitter.com/TitterDaily/status/1664279629878919168
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