Facebook зарабатывает на рекламе "фейков" о коронавирусе

Facebook позволяет своим пользователям зарабатывать на публикации потенциально опасной лжи и дезинформации о пандемии и вакцинах, предоставляя собственные инструменты соцсети для рекламы. По мнению "Бюро журналистских исследований", на которое ссылается The Guardians, администрация Facebook способствует распространению опасных Covid-теорий.

Facebook зарабатывает на фейках. Фото: из открытых источников

Бюро провело исследование, в результате которого было выявлено 430 страниц, которые публикуют фейки про Covid-19 и вакцинацию, используя при этом различные инструменты Facebook, в том числе, виртуальные "магазины" и "донаты" подписчиков. Общая аудитория этих страниц составляет 45 миллионов человек.

Эти страницы существуют, несмотря на прошлогодние заявления платформы о том, что ни один пользователь или компания не получат дохода от распространения дезинформации про вакцинацию от коронавируса.

Конечно, Facebook не напрямую получает пожертвования и оплаты в этих "магазинах", однако компания зарабатывает комиссионные от того, что пользователи взаимодействуют с контентом и просматривают рекламу.

Указанные в исследовании Бюро страницы — вскрывают лишь малую часть всей дезинформации о "ковид" и вакцинации, которую монетизировал Facebook.

В компании же заявляют, что они действительно удалили некоторое количество страниц с дезинформацией о Covid, однако большинство указанных в исследовании сообщений не нарушают правил сообщества.

"Наше предварительное расследование показало, что на большинстве страниц не было нарушений нашей политики о вредоносной дезинформации", — заявили в пресс-службе Facebook.

В компании намерены оспорить данные, представленные в исследовании Бюро журналистских расследований.

The Bureau of Investigative Journalism (Бюро журналистских расследований) — неприбыльная организация со штаб-квартирой в Лондоне. Специализируется на расследованиях, которые "имеют общественный интерес". Финансируется за счет благотворительных пожертвований.

Ранее "Комментарии" сообщали, о том, что недавно созданный Надзирательный совет Facebook, обязал восстановить ранее удаленные администрацией соцсети сообщения, рассмотрев апелляции пользователей.



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