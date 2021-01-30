Надзирательный совет Facebook принял первые серьезные решения

Совет по надзору Facebook вынес свои первые постановления в отношении контента, решив, что четыре из пяти удаленных сообщений, переданных ему на рассмотрение, должны быть восстановлены.

Совет Facebook принял важные решения

Комиссия была создана для заслушивания апелляций пользователей по поводу контента, который, по их мнению, был удален несправедливо, а также для рассмотрения дел, переданных самим Facebook. Эти пять постов охватывают широкий круг вопросов, включая разжигание ненависти, наготу, дезинформацию и насилие.

Пост, который комиссия не восстановила, касался "унизительных оскорблений" в адрес азербайджанцев. Правление постановило, что этот пост был правильно удален за использование выражения пренебрежения, "имеющего целью дегуманизировать" азербайджанский народ.

Что касается других четырех сообщений, то Facebook должен: восстановить эти сообщения в течение недели; публично ответить на постановления в течение 30 дней; проверить, должен ли аналогичный контент оставаться на его платформе; сделать свою политику более ясной.

"Ни в одном из этих случаев не было простых ответов, и обсуждения показали огромную сложность рассматриваемых вопросов", — сообщило правление в своем блоге.

Созданный в 2019 году совет, получивший название "верховный суд" Facebook, начал принимать дела в октябре 2020 года. Он имеет двадцать членов, которых возглавляет бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт и бывший редактор Guardian Алан Расбриджер. Критики заявляют, что у правления нет реальных полномочий. Просто Facebook имеет возможность передавать сложные решения на аутсорсинг. Они также заметили, что до выборов в США в ноябре не было рассмотрено ни одного дела.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook и Twitter забанили основателя кремлевской "фабрики троллей".

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