Facebook и Instagram получили огромный штраф. Речь идет о данных пользователей и рекламе в соцсетях

4 декабря регуляторные органы Европейского Союза оштрафовали компанию Meta, являющуюся владельцем социальных сетей Facebook и Instagram на 390 млн евро за нарушение законов о конфиденциальности, которые использовались для показа рекламы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Post.

ЕС наложили штраф на компанию Meta. Фото из выклрытых источников

Регуляторы ЕС заявили, что технологический гигант нарушил Общий регламент о защите данных (GDPR), предоставляющий защиту пользователям своих персональных данных. Регуляторные органы Европейского Союза заявили, что Meta нарушила нормы GDPR, требовав от пользователей Facebook и Instagram заключить договор, с помощью которого получила доступ к приложениям пользователя. Таким образом, компания Цукерберга получила личные данные, которые использовала для таргетированной рекламы.

Европа является ключевым рынком для Meta, полагающейся на доходы от рекламы. Только в 2021 году компания получила 118 миллиардов долларов дохода от рекламы.

Meta утверждала, что регуляторы не смогли обеспечить "ясность" относительно того, что является надлежащей правовой основой для обработки данных в Европе.

"Facebook и Instagram по своей сути персонализированы, и мы считаем, что предоставление каждому пользователю собственного уникального опыта, включая рекламу, которую он видит, является необходимой и важной частью этой услуги", — заявили в компании.

Каждая социальная сеть получила отдельный штраф. На Facebook наложен штраф в размере 210 миллионов евро, а на Instagram – 180 миллионов евро.

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