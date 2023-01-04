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Facebook и Instagram получили огромный штраф. Речь идет о данных пользователей и рекламе в соцсетях

Facebook и Instagram получили огромный штраф из-за нарушения правил конфиденциальности. Теперь компания Цукерберга должна заплатить европейскому регулятору сотни миллионов евро.

сегодня, 19:38
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Автор:

Slava Kot

4 декабря регуляторные органы Европейского Союза оштрафовали компанию Meta, являющуюся владельцем социальных сетей Facebook и Instagram на 390 млн евро за нарушение законов о конфиденциальности, которые использовались для показа рекламы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Post.

Facebook и Instagram получили огромный штраф. Речь идет о данных пользователей и рекламе в соцсетях

ЕС наложили штраф на компанию Meta. Фото из выклрытых источников

Регуляторы ЕС заявили, что технологический гигант нарушил Общий регламент о защите данных (GDPR), предоставляющий защиту пользователям своих персональных данных. Регуляторные органы Европейского Союза заявили, что Meta нарушила нормы GDPR, требовав от пользователей Facebook и Instagram заключить договор, с помощью которого получила доступ к приложениям пользователя. Таким образом, компания Цукерберга получила личные данные, которые использовала для таргетированной рекламы.

Европа является ключевым рынком для Meta, полагающейся на доходы от рекламы. Только в 2021 году компания получила 118 миллиардов долларов дохода от рекламы.

Meta утверждала, что регуляторы не смогли обеспечить "ясность" относительно того, что является надлежащей правовой основой для обработки данных в Европе.

"Facebook и Instagram по своей сути персонализированы, и мы считаем, что предоставление каждому пользователю собственного уникального опыта, включая рекламу, которую он видит, является необходимой и важной частью этой услуги", — заявили в компании.

Каждая социальная сеть получила отдельный штраф. На Facebook наложен штраф в размере 210 миллионов евро, а на Instagram – 180 миллионов евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США наложили рекордный штраф на гиганта игровой индустрии.

Также "Комментарии" писали о компании Google, в которой возникла паника из-за нового искусственного интеллекта.



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Источник: https://nypost.com/2023/01/04/meta-fined-414m-in-europe-over-facebook-instagram-targeted-ads/
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