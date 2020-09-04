Европейские интернет-провайдеры выдержали мощную кибератаку

Более десятка интернет-провайдеров (ISP) по всей Европе сообщили о DDoS-атаках, нацеленных на их инфраструктуру DNS. Об этом сообщает ZDNet.

Список интернет-провайдеров, подвергшихся атакам за последнюю неделю, включает бельгийскую EDP, французские Bouygues Télécom, FDN, K-net, SFR и нидерландские Caiway, Delta, FreedomNet, Online.nl, Signet и Tweak.nl. Атаки длились не более суток и в конечном итоге все были устранены, но услуги интернет-провайдеров не работали, пока DDoS был активен.

NBIP, некоммерческая организация, основанная голландскими интернет-провайдерами для коллективной борьбы с DDoS-атаками и попытками правительственного прослушивания телефонных разговоров, предоставила ZDNet дополнительную информацию об инцидентах на прошлой неделе.

Все DDoS-атаки на европейских интернет-провайдеров произошли 28 августа, на следующий день после того, как была разоблачена преступная группировка, занимающуюся DDoS-вымогательством против финансовых учреждений по всему миру, жертвами которых стали MoneyGram, YesBank India, Worldpay, PayPal, Braintree и Venmo.

Хотя у ZDNet пока нет доказательств того, что эти две серии инцидентов связаны, DDoS-атаки на финансовые службы прекратились сразу после того, как начались атаки на европейских интернет-провайдеров. Кроме того, источники, отслеживающие группу вымогателей, сообщили ZDNet, что незадолго до атаки на финансовые службы та же банда за несколько недель до этого атаковала нескольких интернет-провайдеров в Юго-Восточной Азии.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры опубликовали украденные у ФБР документы.

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