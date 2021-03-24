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Эксперты рассказали, почему общение в Telegram может быть опасным

Помимо того, что мессенджер собирает личную информацию, есть еще несколько причин, по которым его небезопасно использовать

сегодня, 09:58
Автор:

Елизавета Черных

Telegram является одним из наиболее популярных мессенджеров среди украинцев, а общее количество его пользователей составляет порядка полумиллиарда. Однако специалисты из издания VICE Germany считают, что коммуникация в Telegram не всегда является безопасной, передает "Главком". 

Эксперты рассказали, почему общение в Telegram может быть опасным

ксперты рассказали, почему общение в Telegram может быть опасным - фото из открытых источников

Шифрование сообщений

Большинство мессенджеров используют сквозное шифрование сообщений. Оно предусматривает шифрование данных пользователей при передаче. То есть текст сообщений могут видеть исключительно отправитель и получатель. Таким образом желающие перехватить данные, не смогут  увидеть содержания смс. В Telegram уверяют, что используют этот вид шифрования, однако мало кто знает, что оно работает лишь с активированной опцией "секретный чат". 

Мессенджер собирает личную информацию

Telegram имеет доступ к списку контактов, вследствие чего может копировать и сохранять каждый из них. Это используется, к примеру, чтобы сообщить пользователям, кто из контактов присоединяется к Telegram. Также сообщается, что мессенджер собирает данные об IP-адресе и типе устройства, что в последствии можно использовать для отслеживания пользователей и даже их геолокации. 

Отсутствие модерации содержания

В Telegram насчитывается большое количество экстремистских групп или сторонников теории заговора. В других популярных социальных сетях требования к контенту гораздо строже, поэтому все организаторы подобных групп переходят в Telegram, где отсутствует серьезная модерация. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что раскрыта серия атак на смартфоны и компьютеры: пострадали миллионы пользователей. 



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Источник: https://glavcom.ua/ru/news/eksperty-rasskazali-pochemu-obshchenie-v-telegram-mozhet-byt-opasnym-744359.html
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