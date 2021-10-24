Эксперты назвали «скрытые» функции Wi-Fi в смартфонах

Как правило, на смартфонах и других гаджетах мы включаем Wi-Fi, чтобы получить доступ к социальным сетям и различным приложениям. Но не многие пользователи знают о том, что есть и другие функции Wi-Fi, которыми можно регулярно пользоваться.

Скрытые функции Wi-Fi в смартфонах (фото из открытых источников)

Вывод изображения на телевизор через Wi-Fi

Если вы хотите посмотреть фильм или передачу на большой экране, то для этого необязательно нужно покупать HDMI-кабель. Вам нужно найти функцию "Трансляция", в настройках гаджета, выбрав раздел Wi-Fi. Затем выберите "Подключение устройства" (название может отличаться в зависимости от модели смартфона). Запустите поиск доступных девайсов и как только устройство будет обнаружено, разрешите подключение. Если вы не нашли эту функцию, используйте программу Miracast. Данное приложение можно найти и скачать в Google Play.

Передаем файлы по Wi-Fi Direct

Включите Wi-Fi на двух устройствах и перейдите в Wi-Fi Direct. В списке выберите нужный смартфон и подтвердите подключение. Все, можно передавать данные. Для этого нажмите на нужный файл и кнопку "Отправить", после чего — "Wi-Fi Direct".

Передаем файлы по Wi-Fi с помощью приложений

Для передачи файлов между устройствами подойдет бесплатное приложение из Google Play. Установите одно из них (SHAREit, Filedrop или Instashare) на оба телефона и обеспечьте между ними соединение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что роутер не стоит оставлять возле банковских и скидочных карточек с магнитной полосой, потому что они могут размагнититься и станут непригодными. Подальше от устройства также нужно хранить брелок автосигнализации, ключ от домофона и bluetooth-гарнитуру.

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