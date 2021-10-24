Эксперты назвали «скрытые» функции Wi-Fi в смартфонах

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Светлана Шкурупий
Как
правило, на смартфонах и других гаджетах мы включаем Wi-Fi, чтобы получить доступ
к социальным сетям и различным приложениям. Но не многие пользователи знают о
том, что есть и другие функции Wi-Fi, которыми можно регулярно пользоваться.
Скрытые функции Wi-Fi в смартфонах (фото из открытых источников)
Вывод изображения на
телевизор через Wi-Fi
Если
вы хотите посмотреть фильм или передачу на большой экране, то для этого необязательно
нужно покупать HDMI-кабель. Вам нужно найти функцию "Трансляция", в настройках
гаджета, выбрав раздел Wi-Fi. Затем выберите "Подключение устройства" (название
может отличаться в зависимости от модели смартфона). Запустите поиск доступных
девайсов и как только устройство будет обнаружено, разрешите подключение. Если
вы не нашли эту функцию, используйте программу Miracast. Данное приложение
можно найти и скачать в Google Play.
Передаем файлы по
Wi-Fi Direct
Включите
Wi-Fi на двух устройствах и перейдите в Wi-Fi Direct. В списке выберите нужный
смартфон и подтвердите подключение. Все, можно передавать данные. Для этого
нажмите на нужный файл и кнопку "Отправить", после чего — "Wi-Fi Direct".
Передаем файлы по
Wi-Fi с помощью приложений
Для
передачи файлов между устройствами подойдет бесплатное приложение из Google
Play. Установите одно из них (SHAREit, Filedrop или Instashare) на оба телефона
и обеспечьте между ними соединение.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что роутер не стоит оставлять возле банковских
и скидочных карточек с магнитной полосой, потому что они могут размагнититься и
станут непригодными.
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