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Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму

На возмущение пользователей администрация соцсети не реагирует

сегодня, 14:21
Автор:

Вечканова Елена

11 февраля стало известно, что социальная сеть Twitter подтвердила официальность страницы Министерства внутренних дел РФ на территории Крыма. Также синюю "галочку" верификации получил и аккаунт МВД в Севастополе. Об инциденте сообщает УНІАН.

Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму

Украинские пользователи обвиняют Twitter в поддержке терроризма. Фото из открытых источников

Такие факты свидетельствуют о том, что администрация Twitter поддерживает агрессивную политику России и, в частности, оккупацию территорий других независимых стран ее военными формированиями.

Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму - фото 2
Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму - фото 3

Следует отметить, что это уже не первый международный "прокол" соцсети. Несколько дней назад украинское общество была взволнована верификацией официальной страницы Министерства иностранных дел РФ, также расположенного в оккупированном Крыму. Но даже несмотря на значительную активность укрсегмента в Сети, который вывел в тренды Twitter хэштеги #TwitterSupportsTerrorism (Twitter поддерживает терроризм) и #CrimeaIsUkraine (Крым — это Украина), администрация компании никак не отреагировала на ситуацию.

Сейчас же украинцы возмущены еще больше, ведь игнорируются как сообщения рядовых граждан, так и заявления представителей власти. Информационная кампания против администрации соцсети продолжается. В своих твитах пользователи обозначают официальные аккаунты компании и собственно группы модераторов, которые занимаются верификацией аккаунтов.

Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму - фото 4
Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму - фото 5
Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму - фото 6
Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму - фото 7
Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму - фото 8
Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму - фото 9
Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму - фото 10
Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму - фото 11

Следует отметить, что накануне свое недовольство признанием официальными аккаунтов прокремлевских госорганов в Крыму выразили в украинском посольстве в США и заместитель министра иностранных дел Украины.

Также СМИ публиковали информацию, подтверждающую официальное обращение к социальной сети Twitter представителей Министерства информационной политики. Первый заместитель министра Эмине Джепарова на личной Twitter-странице отметила, что международное сообщество признало Крым украинским, поэтому любая верификация представительств страны-агрессора на оккупированной территории вызывает возмущение. Также Джепарова подчеркнула, что перед публикацией сообщения в Мининфополитики осуществили два телефонных звонка в компанию, чтобы выяснить ситуацию.

Между прочим, в 2021 году Украина уже не впервые пытается разобраться с "саботажем" со стороны социальных сетей. Как ранее сообщали "Комментарии", известный фотохостинг Pinterest недавно заблокировал поиск в системе по словам Ukraine и Ukrainian. Впрочем, конфликт удалось уладить через несколько дней — сейчас контент с этими хэштегами снова доступен.


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Источник: https://www.unian.ua/politics/twitter-viznav-akaunti-rosiyskogo-mvs-v-okupovanomu-krimu-novini-ukrajina-11317703.html
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