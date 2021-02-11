Чей Крым: Twitter дважды верифицировал российское МВД в Крыму

11 февраля стало известно, что социальная сеть Twitter подтвердила официальность страницы Министерства внутренних дел РФ на территории Крыма. Также синюю "галочку" верификации получил и аккаунт МВД в Севастополе. Об инциденте сообщает УНІАН.

Украинские пользователи обвиняют Twitter в поддержке терроризма. Фото из открытых источников

Такие факты свидетельствуют о том, что администрация Twitter поддерживает агрессивную политику России и, в частности, оккупацию территорий других независимых стран ее военными формированиями.

Следует отметить, что это уже не первый международный "прокол" соцсети. Несколько дней назад украинское общество была взволнована верификацией официальной страницы Министерства иностранных дел РФ, также расположенного в оккупированном Крыму. Но даже несмотря на значительную активность укрсегмента в Сети, который вывел в тренды Twitter хэштеги #TwitterSupportsTerrorism (Twitter поддерживает терроризм) и #CrimeaIsUkraine (Крым — это Украина), администрация компании никак не отреагировала на ситуацию.

Сейчас же украинцы возмущены еще больше, ведь игнорируются как сообщения рядовых граждан, так и заявления представителей власти. Информационная кампания против администрации соцсети продолжается. В своих твитах пользователи обозначают официальные аккаунты компании и собственно группы модераторов, которые занимаются верификацией аккаунтов.

Следует отметить, что накануне свое недовольство признанием официальными аккаунтов прокремлевских госорганов в Крыму выразили в украинском посольстве в США и заместитель министра иностранных дел Украины.



Также СМИ публиковали информацию, подтверждающую официальное обращение к социальной сети Twitter представителей Министерства информационной политики. Первый заместитель министра Эмине Джепарова на личной Twitter-странице отметила, что международное сообщество признало Крым украинским, поэтому любая верификация представительств страны-агрессора на оккупированной территории вызывает возмущение. Также Джепарова подчеркнула, что перед публикацией сообщения в Мининфополитики осуществили два телефонных звонка в компанию, чтобы выяснить ситуацию.

Между прочим, в 2021 году Украина уже не впервые пытается разобраться с "саботажем" со стороны социальных сетей. Как ранее сообщали "Комментарии", известный фотохостинг Pinterest недавно заблокировал поиск в системе по словам Ukraine и Ukrainian. Впрочем, конфликт удалось уладить через несколько дней — сейчас контент с этими хэштегами снова доступен.

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