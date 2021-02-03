Pinterest разблокировали поиск по слову Ukraine: что для этого сделали пользователи

Известный хостинг Pinterest, основанный на сборе фотографий и рисунков со всего мира, разблокировала поиск по хэштегам #Ukraine и #Ukranian. Блокировку сняли буквально за сутки после огласки среди пользователей Twitter. Корреспонденты "Комментариев" лично проверили, работает ли поиск.

Спустя сутки Pinterest "одумался" и разблокировал поиск. Фото из открытых источников

Как можно убедиться, Pinterest демонстрирует соответствующие публикации, содержащие слова Ukraine и Ukranian.





Следует отметить, что этому предшествовала чрезвычайная активность пользователей соцсети Twitter. Как уже писали "Комментарии", Андрей Балан, один из тви-юзеров, первым обратил внимание на несправедливое блокировки английского названия Украины в Pinterest и предложил поддержать акцию с обращениями к администрации сети.

Хэштег #PinterestSaveUkraine в течение суток держался в популярных трендах Twitter среди украинского сегмента. Более того — ночью даже новость об аресте российского оппозиционера Алексея Навального смогла "сдвинуть" возмущенных действиями Pinterest украинцев только на второе место.





Многие также писали обращения в центр помощи пользователям Pinterest. Как сообщает юзерка под ником "Авторитарний директор паніки", за все время "общения" с администраторами соцсети в ответ поступали только автоматические отписки.

"Похоже, вы пытаетесь оспорить удаление публикаций, нарушающих политику пользования", — говорится в письмах от Pinterest.

Никаких официальных объяснений своему решению по блокированию слов, связанных с Украиной, и дальнейшему разрешению использовать их в Pinterest так и не предоставили.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в России из-за цензуры хотят запретить Youtube, Twitter и Facebook.

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