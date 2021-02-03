Pinterest разблокировали поиск по слову Ukraine: что для этого сделали пользователи

Язык
Coinspot 03.02.2021
BTC/USD
36086.32
ETH/USD
1553.36
LTC/USD
152.85
НБУ 03.02.2021
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Известный хостинг Pinterest, основанный на сборе фотографий и рисунков со всего мира, разблокировала поиск по хэштегам #Ukraine и #Ukranian. Блокировку сняли буквально за сутки после огласки среди пользователей Twitter. Корреспонденты "Комментариев" лично проверили, работает ли поиск.
Спустя сутки Pinterest "одумался" и разблокировал поиск. Фото из открытых источников
Как можно убедиться, Pinterest демонстрирует соответствующие публикации, содержащие слова Ukraine и Ukranian.
Следует отметить, что этому предшествовала чрезвычайная активность пользователей соцсети Twitter. Как уже писали "Комментарии", Андрей Балан, один из тви-юзеров, первым обратил внимание на несправедливое блокировки английского названия Украины в Pinterest и предложил поддержать акцию с обращениями к администрации сети.
Хэштег #PinterestSaveUkraine в течение суток держался в популярных трендах Twitter среди украинского сегмента. Более того — ночью даже новость об аресте российского оппозиционера Алексея Навального смогла "сдвинуть" возмущенных действиями Pinterest украинцев только на второе место.
Многие также писали обращения в центр помощи пользователям Pinterest. Как сообщает юзерка под ником "Авторитарний директор паніки", за все время "общения" с администраторами соцсети в ответ поступали только автоматические отписки.
Никаких официальных объяснений своему решению по блокированию слов, связанных с Украиной, и дальнейшему разрешению использовать их в Pinterest так и не предоставили.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в России из-за цензуры хотят запретить Youtube, Twitter и Facebook.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости